Цитаты из фильма Молода и прекрасна

Цитаты из фильма Молода и прекрасна

L'homme de la Mercedes Как тебя зовут?
Isabelle Изабель.
L'homme de la Mercedes Изабель... Какое красивое имя. И тебе 17. Ты раньше это делала?
Isabelle Да, что тебе надо?
L'homme de la Mercedes Минет, но без презерватива.
Isabelle Ладно.
L'homme de la Mercedes [после того, как они занялись сексом на заднем сиденье машины] Вау. Для семнадцатилетней девчонки ты в этом очень хороша. Знаешь, что говорят?
Isabelle Что?
L'homme de la Mercedes Однажды шлюха — всегда шлюха!
[смеётся]
Isabelle Да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Патрик Боннель
Patrick Bonnel
Марина Вакт
Марина Вакт
Marine Vacth
