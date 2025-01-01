Меню
Фильмы
Молода и прекрасна
Цитаты из фильма Молода и прекрасна
L'homme de la Mercedes
Как тебя зовут?
Isabelle
Изабель.
L'homme de la Mercedes
Изабель... Какое красивое имя. И тебе 17. Ты раньше это делала?
Isabelle
Да, что тебе надо?
L'homme de la Mercedes
Минет, но без презерватива.
Isabelle
Ладно.
L'homme de la Mercedes
[после того, как они занялись сексом на заднем сиденье машины]
Вау. Для семнадцатилетней девчонки ты в этом очень хороша. Знаешь, что говорят?
Isabelle
Что?
L'homme de la Mercedes
Однажды шлюха — всегда шлюха!
[смеётся]
Isabelle
Да?
Патрик Боннель
Patrick Bonnel
Марина Вакт
Marine Vacth
