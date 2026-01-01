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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Фильмография
Александр Храмцов
Aleksandr Khramtsov
Киноафиша
Персоны
Александр Храмцов
Александр Храмцов
Aleksandr Khramtsov
Дата рождения
12 сентября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Популярные фильмы
5.1
Белка и Стрелка. Лунные приключения
(2013)
0.0
Штурман лапчатый
(2017)
0.0
Микрополис
(2006)
Фильмография Александр Храмцов
Жанр
Все
Анимация
Детский
Комедия
Приключения
Год
Все
2017
2013
2006
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Штурман лапчатый
анимация, детский
2017, Россия
5.1
Белка и Стрелка. Лунные приключения
Belka i Strelka: Lunnye priklyucheniya
анимация, комедия, приключения
2013, Россия
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Микрополис
детский
2006, Россия
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