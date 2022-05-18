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Чип и Дейл спешат на помощь Чип и Дейл спешат на помощь
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Chip 'n' Dale: Rescue Rangers

Чип и Дейл спешат на помощь, 2022

2022 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Игровой фильм с анимационными диснеевскими бурундуками Чипом и Дейлом, основанный на одноименном популярном телесериале. История Чипа и Дейла являлась классикой телеканала Disney Television Animation в 1980-90-х и спустя столько лет возвращается на Disney+ в качестве художественного фильма, представляющего собой гибрид настоящего боевика и компьютерной анимации.

Сериал, дебютировавший в 1989 году, рассказывал о всем известных бурундуках, которые открыли детективное агентство для расследования преступлений, являющихся «слишком мелкими и незначительными» для полиции. Три сезона подряд «Чип и Дейл» являлись основным продуктом для детей 1990-х. Этот проект сделал зверьков бойцами за справедливость, которые сражались с самыми разными злодеями-животными. Среди других персонажей были мыши по имени Рокфор и Гайка и муха Вжик, а также зловещий криминальный авторитет — кот по имени Толстопуз. Эти герои не могли упустить возможность оказаться в центре настоящей опасности и удивительных событий, и теперь зверьки-авантюристы возвращаются к своей работе, чтобы снова устанавливать порядок в хаосе окружающего мира.

Фильм возрождает культовое и оригинальное шоу, чтобы персонажи продолжали раскрывать загадочные преступления. С момента окончания сериала прошли годы, и теперь Чип и Дейл живут совершенно нормальной жизнью бок о бок с обычными людьми. Им необходимо возобновить свое былое легендарное партнерство, чтобы спасти близкого им друга от страшной участи.

 

 

Актеры Энди Сэмберг («Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс») и Джон Малэйни («Большой рот», «Гадкие американцы») озвучат дуэт бурундуков.

Фильм вдохновлен одноименным сериалом, который транслировался с 1989 по 1999 год.

Сценаристами проекта являются Дэниэл Грегор («Как я встретил вашу маму», «Чокнутая бывшая») и Даг Мэнд («Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Волшебный лагерь»). Сценаристы не в первый раз работают над одним проектом.

Режиссерское кресло занял Акива Шаффер, один из режиссеров шоу Saturday Night Live.

Дэвид Хоберман и Тодд Либерман, знаменитые продюсеры фильмов «Красавица и чудовище» и «Маппеты», взяли на себя роль продюсеров в этом проекте, а Александр Янг, известный благодаря картинам «Закат цивилизации» и «Жизнь, как она есть», стал исполнительным продюсером.

По слухам, Чип и Дейл не будут единственными анимационными персонажами в фильме.

Актер Кори Бертон снова озвучит своего персонажа Вжика для этого фильма.

31 января 2014 года было объявлено, что Disney адаптирует сериал для живого боевика, содержащего компьютерную графику.

Изначально Роберту Ригану поручили написать сценарий, а фильм должен был рассказать историю происхождения команды «Спасателей».

Местом съемочного процесса был выбран Лос-Анджелес.

В журнале Comics Scene за 1990 год сообщалось, что в том же году планировалось выпустить полнометражный художественный фильм, основанный на сериале. Однако в тот момент проект так и не увидел свет.

Это будет второй боевик Disney по мотивам мультсериала. Первый – «Ким Пять-с-плюсом».

Это также будет первый фильм с живым действием, основанный на мультсериале, который будет спродюсирован Walt Disney Pictures. «Ким Пять-с-плюсом» был оригинальным фильмом Disney Channel и, следовательно, был произведен Disney Channel Original Productions.

Сэмберг и Малэйни ранее работали вместе над Saturday Night Live, а Шаффер и Сэмберг являются участниками комедийной группы «Одинокий остров».

«Чип и Дейл спешат на помощь» — известное шоу, в котором когда-то снимались бурундуки и их друзья. Прошло 30 лет. Чип стал страховым агентом, а Дейл зарабатывает, рассказывая о своих прежних успехах на разных фестивалях. Но когда пропадает их друг, бурундуки снова объединяются, чтобы спасти товарища.

 

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 мая 2022
Премьера в мире 18 мая 2022
Стрим-сервис Disney+
Режиссер
Акива Шаффер
В ролях
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Джон Малэйни
Джон Малэйни
Кори Бертон
Райан Алосио
Эрик Бана
Эрик Бана
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Чип и Дейл спешат на помощь 4 постера
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Славные денечки для телезвезд 90-х — бурундуков-мультяшек Чипа (Джон Малэйни) и Дейла (Энди Сэмберг) из одноименного мультсериала — далеко позади. После того как Дейл, уставший от роли бестолкового клоуна, всякий раз получающего по голове, удостоился собственного шоу «Агент О’Дейл», «Отряд спасателей» закрыли. Теперь, спустя тридцать лет, Чип продает страховки, мастерски убеждая клиентов в том, что предательства стоит ожидать от того, кому веришь…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
8 фильмов, классно совмещающих мультипликацию и реальность 20 мая состоялась премьера новых «Чипа и Дейла», выпрыгнувших их мультреальности и действующих в мире людей. Киноафиша вспоминает другие подобные примеры.  
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3 июня 2022 17:59
6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства 20 мая на Disney+ вышел полнометражный мультфильм о приключениях мультяшной  пары бурундуков-детективов — Чипа и Дейла — и их команды. Сериал о них заставлял когда-то детей по всей стране просыпаться каждое воскресенье чуть раньше. Киноафиша собрала 6 фильмов, вернувших зрителям их старых героев.
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31 мая 2022 17:37
Ностальгия по 90-м: вышел новый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» Это не перезапуск, это возвращение.
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28 апреля 2022 11:21
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