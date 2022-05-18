Чип и Дейл спешат на помощь, 2022

Актеры Энди Сэмберг («Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс») и Джон Малэйни («Большой рот», «Гадкие американцы») озвучат дуэт бурундуков.

Фильм вдохновлен одноименным сериалом, который транслировался с 1989 по 1999 год.

Сценаристами проекта являются Дэниэл Грегор («Как я встретил вашу маму», «Чокнутая бывшая») и Даг Мэнд («Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Волшебный лагерь»). Сценаристы не в первый раз работают над одним проектом.

Режиссерское кресло занял Акива Шаффер, один из режиссеров шоу Saturday Night Live.

Дэвид Хоберман и Тодд Либерман, знаменитые продюсеры фильмов «Красавица и чудовище» и «Маппеты», взяли на себя роль продюсеров в этом проекте, а Александр Янг, известный благодаря картинам «Закат цивилизации» и «Жизнь, как она есть», стал исполнительным продюсером.

По слухам, Чип и Дейл не будут единственными анимационными персонажами в фильме.

Актер Кори Бертон снова озвучит своего персонажа Вжика для этого фильма.

31 января 2014 года было объявлено, что Disney адаптирует сериал для живого боевика, содержащего компьютерную графику.

Изначально Роберту Ригану поручили написать сценарий, а фильм должен был рассказать историю происхождения команды «Спасателей».

Местом съемочного процесса был выбран Лос-Анджелес.

В журнале Comics Scene за 1990 год сообщалось, что в том же году планировалось выпустить полнометражный художественный фильм, основанный на сериале. Однако в тот момент проект так и не увидел свет.

Это будет второй боевик Disney по мотивам мультсериала. Первый – «Ким Пять-с-плюсом».

Это также будет первый фильм с живым действием, основанный на мультсериале, который будет спродюсирован Walt Disney Pictures. «Ким Пять-с-плюсом» был оригинальным фильмом Disney Channel и, следовательно, был произведен Disney Channel Original Productions.

Сэмберг и Малэйни ранее работали вместе над Saturday Night Live, а Шаффер и Сэмберг являются участниками комедийной группы «Одинокий остров».