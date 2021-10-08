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Александр Гордон - Телеведущий

​​​​​​Александр Гордон - Фильмы

Александр Гордон - Личная жизнь

Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в поселке Белоусово, Калужской области. Правда, жил он там вместе с семьей всего три года, после чего Гордоны переезжают в Москву. Отец Саши был знаменитым в России поэтом и художником, входил в союз писателей России. Имя Гарри Гордона хорошо знали в литературных кругах. Мать будущего ведущего и режиссера - Антонина Дмитриевна - была медсотрудницей в больнице. В ранние годы Гордон - младший почти не знал отца, поскольку тот оставил семью, а мать нашла другого мужчину - Николая Чинина. Именно последнего Александр всю жизнь будет считать отцом.

Мальчик проявлял таланты с самого детства: то был режиссером кукольного театра и часто собирал вокруг себя публику, то играл в хоккей прямо на асфальте, а то и вовсе мечтал стать милиционером. Слугой Фемиды Гордон так и не стал - после школы он с легкостью поступит в «Щукинское» училище и с упоением начнет изучать актерское мастерство. Чтобы на что-то жить Александр устроится в детский кружок, где будет практиковать свои навыки, обучая детей профессии актера.

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Александр Гордон - Телеведущий

Окончание «Щуки» приведет будущего режиссера в театр имени Рубена Симонова, где два года Александр Гарриевич будет усердно трудится на благо творчества. А после, Гордон вместе с семьей переедет в Америку. Александр поработает в разных местах и судьба закинет его на один русскоязычный канал, где ведущий наберется опыта и заработает большой авторитет на телевидении. Спустя время Гордон вовлечен в работу уже на нескольких каналах, а позже создает свою компанию «Wostok Entertainment», трудиться на которой будет несколько лет.

«Нью-Йорк, Нью-Йорк» - первая передача о жизни в Америке, которую в 1994 году показали на канале ТВ-6. Вел ее Александр Гордон. Это был первый опыт работы на канале в России.

Устав от перелетов между двумя странами, в 1997 году семейство Гордон возвращается на родину. В этот период на российском ТВ возникает множество передач с подачи Александра Гарриевича. Многие из них так и не прижились, например «Хмурое утро».

«Собрание заблуждений» стала первой авторской программой Гордона, которая собрала тысячи людей у телевизоров и принесла славу ее автору. В это же время Александр создает новое шоу «Процесс», в основе которого - политическая деятельность в России. Сам ведущий еще в 1998 году пообещал стать президентом страны и даже собрал свою партию, но идея быстро угасла и партия была продана за символические три доллара.

Далее последовал самый успешный цикл передач:

«Гордон» и «Стресс» - передачи выходили на канале НТВ;

«Наука о душе» - Гордон беседовал с психологами и философами о смысле их трудов, чтобы зрителям было понятно над чем работают приглашенные гости. Передача выходила на канале «Психология 21»;

«Гордон Кихот» - принесла автору награду академии Российского телевидения. В ее основе лежала борьба с мифами и ложью в СМИ, книгах и других источниках информации.

«Гражданин Гордон» - передача сталкивала два общественных мнения по поводу одной из политических проблем и к концу ведущий пытался сделать выводы по этому поводу.

«Закрытый показ» - самая успешная программа Гордона. За время существования принесла автору три премии «ТЭФИ». В основе лежал просмотр авторского кино и последующее обсуждение приглашенными гостями.



Все три последние программы выходили на первом канале в разное время.



​​​​​​​Александр Гордон - Фильмы​​

Гордон также отметился в кинематографе: снял четыре фильма. Особенно популярными стали «Пастух своих коров», «Кукушечка» и «Огни притона». Александр принимал участие в озвучке («Сумасшедшая помощь»), и был актером («Generation P» и «Судьба на выбор» и другие).



Александр Гордон - Личная жизнь

Полная слухов и сплетен, ярких романов, гражданских и официальных браков - так можно сказать о личной жизни Александра Гарриевича. Первая (Мария Бердникова) и вторая (Катя Гордон) жёны ведущего тоже работали на ТВ. Потом была грузинская модель и актриса - Нина Кикнадзе. С ней ведущий прожил семь лет в гражданском браке. В 2011 году Александр снова женился. На этот раз его избранницей стала Нина Щипилова. Спустя два года пара расстанется - Нина не сможет пережить тот факт, что в 2012 году у Александра родилась дочь на стороне - тоже Саша. А в 2014-том популярный ведущий удивит всех своей новой избранницей - студенткой ВГИКа - Нозанин Абдулвасиевой. От нее у Гордона родятся двое сыновей: Саша и Федор.