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Александр Гордон

Александр Гордон
Александр Гордон
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Дата рождения
20 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Александра Гордона

Содержание: 
Александр Гордон - Телеведущий
​​​​​​Александр Гордон - Фильмы
Александр Гордон - Личная жизнь

Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в поселке Белоусово, Калужской области. Правда, жил он там вместе с семьей всего три года, после чего Гордоны переезжают в Москву. Отец Саши был знаменитым в России поэтом и художником, входил в союз писателей России. Имя Гарри Гордона хорошо знали в литературных кругах. Мать будущего ведущего и режиссера - Антонина Дмитриевна - была медсотрудницей в больнице. В ранние годы Гордон - младший почти не знал отца, поскольку тот оставил семью, а мать нашла другого мужчину - Николая Чинина. Именно последнего Александр всю жизнь будет считать отцом.

Мальчик проявлял таланты с самого детства: то был режиссером кукольного театра и часто собирал вокруг себя публику, то играл в хоккей прямо на асфальте, а то и вовсе мечтал стать милиционером. Слугой Фемиды Гордон так и не стал - после школы он с легкостью поступит в «Щукинское» училище и с упоением начнет изучать актерское мастерство. Чтобы на что-то жить Александр устроится в детский кружок, где будет практиковать свои навыки, обучая детей профессии актера.

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Александр Гордон - Телеведущий

Окончание «Щуки» приведет будущего режиссера в театр имени Рубена Симонова, где два года Александр Гарриевич будет усердно трудится на благо творчества. А после, Гордон вместе с семьей переедет в Америку. Александр поработает в разных местах и судьба закинет его на один русскоязычный канал, где ведущий наберется опыта и заработает большой авторитет на телевидении. Спустя время Гордон вовлечен в работу уже на нескольких каналах, а позже создает свою компанию «Wostok Entertainment», трудиться на которой будет несколько лет.

«Нью-Йорк, Нью-Йорк» - первая передача о жизни в Америке, которую в 1994 году показали на канале ТВ-6. Вел ее Александр Гордон. Это был первый опыт работы на канале в России.

Устав от перелетов между двумя странами, в 1997 году семейство Гордон возвращается на родину. В этот период на российском ТВ возникает множество передач с подачи Александра Гарриевича. Многие из них так и не прижились, например «Хмурое утро».

«Собрание заблуждений» стала первой авторской программой Гордона, которая собрала тысячи людей у телевизоров и принесла славу ее автору. В это же время Александр создает новое шоу «Процесс», в основе которого - политическая деятельность в России. Сам ведущий еще в 1998 году пообещал стать президентом страны и даже собрал свою партию, но идея быстро угасла и партия была продана за символические три доллара.

Далее последовал самый успешный цикл передач:

  • «Гордон» и «Стресс» - передачи выходили на канале НТВ;
  • «Наука о душе» - Гордон беседовал с психологами и философами о смысле их трудов, чтобы зрителям было понятно над чем работают приглашенные гости. Передача выходила на канале «Психология 21»;
  • «Гордон Кихот» - принесла автору награду академии Российского телевидения. В ее основе лежала борьба с мифами и ложью в СМИ, книгах и других источниках информации.
  • «Гражданин Гордон» - передача сталкивала два общественных мнения по поводу одной из политических проблем и к концу ведущий пытался сделать выводы по этому поводу.
  • «Закрытый показ» - самая успешная программа Гордона. За время существования принесла автору три премии «ТЭФИ». В основе лежал просмотр авторского кино и последующее обсуждение приглашенными гостями.


Все три последние программы выходили на первом канале в разное время.


​​​​​​​Александр Гордон - Фильмы​​

Гордон также отметился в кинематографе: снял четыре фильма. Особенно популярными стали «Пастух своих коров», «Кукушечка» и «Огни притона». Александр принимал участие в озвучке («Сумасшедшая помощь»), и был актером («Generation P» и «Судьба на выбор» и другие).


Александр Гордон - Личная жизнь

Полная слухов и сплетен, ярких романов, гражданских и официальных браков - так можно сказать о личной жизни Александра Гарриевича. Первая (Мария Бердникова) и вторая (Катя Гордон) жёны ведущего тоже работали на ТВ. Потом была грузинская модель и актриса - Нина Кикнадзе. С ней ведущий прожил семь лет в гражданском браке. В 2011 году Александр снова женился. На этот раз его избранницей стала Нина Щипилова. Спустя два года пара расстанется - Нина не сможет пережить тот факт, что в 2012 году у Александра родилась дочь на стороне - тоже Саша. А в 2014-том популярный ведущий удивит всех своей новой избранницей - студенткой ВГИКа - Нозанин Абдулвасиевой. От нее у Гордона родятся двое сыновей: Саша и Федор.

Интересные факты о Александре Гордоне

Живя в Америке, как-то летом Гордон вывесил выловленную рыбу сушиться у себя на балконе и уехал на неделю по делам. Через неделю его вызвали в суд. Оказалось, соседка по дому увидела мертвую рыбу на нитке и перепугалась. В ответ Александр сообщил, что у русских есть такой обычай «сушить рыбу на балконе в июле». И что этот обычай связан с христианством. Если его заставили снять рыбу - значит оскорбили его религиозные чувства и он тоже подает в суд. Женщина так испугалась, что иск отозвала и инцидент был исчерпан.

Свою партию Гордон назвал «Партия общественного цинизма» или сокращенно «ПОЦ».

Фильмография Александра Гордона
Дядя Саша
Дядя Саша
драма, комедия 2018, Россия
4.0
Метель
Метель
драма 2014, Россия
0.0
Generation П
Generation П
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
7.0
Кукарача
Кукарача
анимация 2011, Россия
6.0
Огни притона
Огни притона
драма 2011, Россия
7.0
Кастинг для злодея
Кастинг для злодея
комедия 2011, Россия
3.0
Ночные посетители
Ночные посетители
мелодрама 2007, Россия
0.0
Футболист
Футболист
спорт, криминал, драма 1990, СССР
5.0
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