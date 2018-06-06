Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дядя Саша
1 постер
Киноафиша Фильмы Дядя Саша

Дядя Саша

Dyadya Sasha 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Журналист, публицист, актер и режиссер Александр Гордон («Физрук»,«Огни притона») снял фильм по собственному сценарию и сыграл в нем главную роль. Также в картине задействованы Ольга Яковлева («Тяжелый песок»,«Борис Годунов»), Анна Слю («Девять жизней Нестора Махно»,«Краткий курс счастливой жизни»), Никита Ефремов («Тихий Дон»,«Лондонград») и Сергей Пускепалис («Крик совы»,«София»).

В центре сюжета - дядя Саша - персонаж, достойный рассказов Чехова. Некогда известный режиссер снимает свой последний фильм не столько по вдохновению, сколько назло всем. Его загородный дом становится местом съемки, его заполняют актеры, съемочная группа, страсти накаляются и развязка уже не за горами.  

- Одну из ролей в фильме исполнил всемирно известный пианист Борис Березовский.

- Для Изабель Эйдлен это первая роль в кино.

- Александр Гордон называет сценарий этого фильма автошаржем и самоиронией.

- Премьера фильма «Дядя Саша» состоится на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, где картина будет представлена в основном конкурсе.

Почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своем загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер – повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. И помните? Чеховское ружье всегда стреляет!

Дядя Саша - трейлер
Дядя Саша  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 23 апреля 2020
Премьера в мире 6 июня 2018
Другие названия
Dyadya Sasha, Uncle Sasha, Sasha Amca, Дядя Саша
Режиссер
Александр Гордон
Александр Гордон
В ролях
Александр Гордон
Александр Гордон
Ольга Яковлева
Анна Слю
Анна Слю
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дядя Саша
Да и да 4.4
Да и да (2013)
Огни притона 6.4
Огни притона (2011)
Метель 0.0
Метель (2014)
Дом, милый дом 4.8
Дом, милый дом (2008)
Как я стал… 5.4
Как я стал… (2018)
Счастье - это... 6.4
Счастье - это... (2015)
Бессмертные 5.6
Бессмертные (2022)
Хочу замуж 6.4
Хочу замуж (2022)
Здоровый человек 7.3
Здоровый человек (2022)
Общага 6.6
Общага (2021)
Маленький воин 6.9
Маленький воин (2021)
Елки 8 4.0
Елки 8 (2021)

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Александр Гордон был признан лучшим режиссером на международном кинофестивале
Александр Гордон был признан лучшим режиссером на международном кинофестивале На международном фестивале «Восток-Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге объявили победителей. Лучшим режиссером был назван Александр Гордон. Его фильм «Дядя Саша»
Написать
30 августа 2018 23:46
Новый фильм Александра Гордона попал в программу международного кинофестиваля
Новый фильм Александра Гордона попал в программу международного кинофестиваля Фильм «Дядя Саша» Александра Гордона попал в конкурсную программу международного кинофестиваля «Восток-Запад». Фестивальный показ пройдет 26 августа в 19:45, ленту представит
Написать
23 августа 2018 00:13
Крепостной театр Александра Гордона
Крепостной театр Александра Гордона На «Кинотавре» прошла премьера нового фильма Александра Гордона «Дядя Саша». Комедия узнаваний, как называет свою картину сам режиссёр, отправляет зрителей в буквальном смысле
Написать
10 июня 2018 10:24
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Дядя Саша - трейлер
Дядя Саша Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше