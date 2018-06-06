Журналист, публицист, актер и режиссер Александр Гордон («Физрук»,«Огни притона») снял фильм по собственному сценарию и сыграл в нем главную роль. Также в картине задействованы Ольга Яковлева («Тяжелый песок»,«Борис Годунов»), Анна Слю («Девять жизней Нестора Махно»,«Краткий курс счастливой жизни»), Никита Ефремов («Тихий Дон»,«Лондонград») и Сергей Пускепалис («Крик совы»,«София»).
В центре сюжета - дядя Саша - персонаж, достойный рассказов Чехова. Некогда известный режиссер снимает свой последний фильм не столько по вдохновению, сколько назло всем. Его загородный дом становится местом съемки, его заполняют актеры, съемочная группа, страсти накаляются и развязка уже не за горами.
- Одну из ролей в фильме исполнил всемирно известный пианист Борис Березовский.
- Для Изабель Эйдлен это первая роль в кино.
- Александр Гордон называет сценарий этого фильма автошаржем и самоиронией.
- Премьера фильма «Дядя Саша» состоится на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, где картина будет представлена в основном конкурсе.
Почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своем загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер – повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. И помните? Чеховское ружье всегда стреляет!