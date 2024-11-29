Оповещения от Киноафиши
Маршалл Брикмен
Marshall Brickman
Киноафиша
Персоны
Маршалл Брикмен
Маршалл Брикмен
Marshall Brickman
Дата рождения
25 августа 1939
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
29 ноября 2024
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Популярные фильмы
7.6
Энни Холл
(1977)
7.6
Манхэттен
(1979)
7.5
Загадочное убийство в Манхэттэне
(1993)
Фильмография Маршалл Брикмен
6.7
Парни из Джерси
Jersey Boys
биография, мюзикл, драма
2014, США
Смотреть трейлер
7
Вуди Аллен
Woody Allen: A Documentary
документальный
2012, США
Смотреть трейлер
6.2
Перекресток
Intersection
драма
1994, США
7.5
Загадочное убийство в Манхэттэне
Manhattan Murder Mystery
мистика, комедия, криминал
1993, США
6.1
Для парней
For the Boys
мюзикл, драма, комедия
1991, США
7.6
Манхэттен
Manhattan
мелодрама, драма, комедия
1979, США
7.6
Энни Холл
Annie Hall
мелодрама, комедия
1977, США
Смотреть трейлер
7.2
Спящий
Sleeper
фантастика, комедия
1973, США
