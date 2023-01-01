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Дорога, дорога домой
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The Way Way Back
Дорога, дорога домой
2013 / США
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7.4
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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