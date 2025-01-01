[после того, как Тайлер избил Рика]

Похоже на три сломанных ребра. Что это у тебя, геройский поступок? Ты не тот человек, который способен на это, Рик. Ты окажешься в одиночестве под прицелом. А такие, как ты, не выносят этот свет. Сгоришь под ним. Пресса начнёт искать на тебя компромат, и она его найдёт — это будет грязный потоп. Забудь про работу, про свою спокойную жизнь в Маргейте. Начни думать о тюрьме! Твоя девушка тоже уйдёт при первом же признаке проблем, но не раньше, чем она поговорит с Анджелой, так что прощайся и с женой! Два раза в месяц с Майклом — не так уж плохо, если сумеешь заставить его переночевать в своей д***вской квартире! Ты потеряешь всё, друг мой! Абсолютно всё! И вся твоя связанная жизнь развалится к чертям. Это то, чего ты хочешь? Всё, что тебе нужно — быть последовательным, ради бога. Делай то, что всегда делал — бери деньги! Хочешь быть героем? Хочешь сделать что-то для страны? Тогда скажи, где девушка!