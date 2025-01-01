Меню
Цитаты из фильма Глаза змеи

Commander Kevin Dunne Как там Анджела?
Rick Santoro Толстая, шикарная, потрясающая — я её обожаю.
Commander Kevin Dunne А как другая... как её там? Кэнди?
Rick Santoro О, Моник? Худенькая, злая, дорогая — я её *ОБОЖАЮ*!
Rick Santoro Это не ложь! Ты просто рассказываешь им, что сделал правильно, а остальное умалчиваешь!
Julia Слушай, прости.
Rick Santoro Кому нужна твоя извинения?
Julia За что ты на меня злишься?
Rick Santoro Потому что мне и знать не обязательно было! Ты сама решила завести эту проблему, а не я! Мой мир и так бы спокойно вращался, а теперь, куда ни глянь, мне приходится делать то, чего я не хочу. Понимаешь? Я не хочу этого делать!
Commander Kevin Dunne Я был в трёх шагах от известного террориста, а смотрел в сиськи какой-то бабы.
Rick Santoro Знаешь, Кевин, может это тебя не успокоит, но ты не видишь? Вот зачем она там была. Это был план. Возбудить тебя. И ты возбудился. Поздравляю, ты человек.
Командир Кевин Данн [после того, как Тайлер избил Рика] Похоже на три сломанных ребра. Что это у тебя, геройский поступок? Ты не тот человек, который способен на это, Рик. Ты окажешься в одиночестве под прицелом. А такие, как ты, не выносят этот свет. Сгоришь под ним. Пресса начнёт искать на тебя компромат, и она его найдёт — это будет грязный потоп. Забудь про работу, про свою спокойную жизнь в Маргейте. Начни думать о тюрьме! Твоя девушка тоже уйдёт при первом же признаке проблем, но не раньше, чем она поговорит с Анджелой, так что прощайся и с женой! Два раза в месяц с Майклом — не так уж плохо, если сумеешь заставить его переночевать в своей д***вской квартире! Ты потеряешь всё, друг мой! Абсолютно всё! И вся твоя связанная жизнь развалится к чертям. Это то, чего ты хочешь? Всё, что тебе нужно — быть последовательным, ради бога. Делай то, что всегда делал — бери деньги! Хочешь быть героем? Хочешь сделать что-то для страны? Тогда скажи, где девушка!
[Рик, избитый и кровоточащий, улыбается и плюёт кровью на медали Данна. Данн на мгновение смотрит на него с презрением, затем бьёт его и оглушает]
Командир Кевин Данн Если бы это был кто-то другой — ты был бы мёртв.
Commander Kevin Dunne Терри любит разговаривать со мной во время секса. Вчера вечером она звонила мне из отеля.
Rick Santoro Знаешь, говорят, двести-триста лет назад пираты ставили поддельные маяки прямо возле этих больших скал, вот там. Корабли брали курс на свет, разбивались о скалы, а потом все шли и грабили их до нитки. С тех пор изменилось только одно: огни стали ярче.
Commander Kevin Dunne У тебя ничего нет, малыш. Глаза змеи. Казино выигрывает.
Commander Kevin Dunne Рик, скажи им! Пожалуйста, ради всего святого, скажи им, что у нас тут!
Rick Santoro Мы — это ты, Кевин. Ты проиграл.
Commander Kevin Dunne Не смотри на меня этим раненым взглядом. У тебя для этого лица нет.
Rick Santoro Бьюсь об заклад, рыжая, за которой ты шпионил, — это та, что сказала Тайлеру слить бой. Она — первая. Стрелок — вторая. Тайлер — третья. Пьяный, который выкрикнул сигнал, — четвёртый, а кто был на другом конце рации — пятый. Пять человек — это уже заговор, верно?
[первые реплики]
Anthea Добрый вечер, дамы и господа, и добро пожаловать на платное телевидение Пауэлла! Трудно поверить, но сегодняшний бой в тяжелом весе — прощальная песня для старой доброй Арены Атлантик-Сити, последнее мероприятие в этом легендарном зале перед полной реконструкцией в рамках проекта отеля и казино Миллениум Гилберта Пауэлла. Я с нетерпением жду возможности оказаться у ринга вместе с 14 тысячами фанатов, которые осмелились прийти несмотря на ураган Джезебел, чтобы...
Lou Logan Стоп! Стоп! Анфея, им нужно, чтобы ты называла это тропическим штормом, а не ураганом.
Anthea Но это ураган.
Lou Logan Да, но сегодня еще и выходные, так что, пожалуйста, называй это тропическим штормом, ладно?
Anthea Я люблю этот город. Даже погоду тут умеют крутить.
Rick Santoro Кто ты такая, черт побери? Совать свой нос не в своё дело. Ты была простым аналитиком. Просто считай, б#ядь, цифры.
[последние реплики]
Rick Santoro Да ну, чёрт с ним. Зато я хоть на ТВ попал.
[Указывает на руку телохранителя на своей руке]
Rick Santoro Видишь, где твоя рука? Это уголовное преступление.
Commander Kevin Dunne Не говори мне про солдат. Что ты знаешь о том, что значит быть настоящим солдатом, парне, который каждую пятницу находит конверт с деньгами в машине отряда? Как ты думаешь, чем я занимался последние десять лет? Расхаживал по набережной и подбирал ш##х? Когда "Ренвиль" получил удар иракской ракетой ниже палубы, ты знаешь, что произошло? Пробоина в переборке, и вода хлынула внутрь. У нас было 60 секунд, чтобы сохранить герметичность. Мне пришлось спуститься вниз и отдать приказ запереть люки. Это означало, что 28 человек, которые все еще были в главном машинном отделении, оказались в ловушке. Ты когда-нибудь слушал, как человек тонет? Они не умирают тихо.
Serena Он понимал, что идёт на верную смерть?
Commander Kevin Dunne Теперь понимает.
Julia Я наивная.
Rick Santoro Есть и похуже.
Rick Santoro Я создан для этой канализации, детка, и я здесь король!
Командир Кевин Данн Это больше не пляжный городок. Теперь это канализация.
Рик Санторо Но это моя канализация, Джимини, и я её люблю. Я кручусь где-то на шести кварталах. Все меня знают. У меня вся хата под контролем. Когда-нибудь, если удастся пару раз попасть на ТВ, может, и в мэры пойду, или что-то в этом роде, но не больше. Потому что я создан для этой канализации, детка,
[встаёт, разводя руки в стороны]
Рик Санторо и я тут король!
Rick Santoro Давай, маменькин сынок! Покажи, на что способен!
Rick Santoro Сколько ты проиграл? Или выиграл? Понимаешь, о чём я?
Commander Kevin Dunne Он был в полном восторге от наших продаж ракет Израилю.
Rick Santoro Ты — цифры крутить умеешь. Так крути же эти чёртовы цифры!
Rick Santoro Кому какое дело до твоих извинений?
Rick Santoro Они открыли дверь, и ты прошёл прямо внутрь. В точности по сценарию.
Commander Kevin Dunne Я стоял в трёх шагах от известного террориста, а глаза мои были воткнуты в сиськи какой-то телки.
Rick Santoro [по телефону] Алло. Что? Кто вы? Где? Моё счастливое число? Что?
Julia Это в кармане.
Anthea Но это же ураган!
Rick Santoro Похуй на протокол!
Ned Campbell Это глушитель?
Gilbert Powell Меня в этом списке нет, да?
Rick Santoro Кокаин, да ну на!
Rick Santoro Я смотрел запись боя, Линкольн! Да! Там был фантомный удар! Немного плохой игры для Голливуда, но комиссия по спорту может заинтересоваться! И через секунду после того, как ты упал, убийца стреляет... вот это совпадение. Похоже, тебя не зря называют Палачом! И ты подписал автограф моему ребёнку!
Rick Santoro Верность — мой единственный порок.
Mickey Alter Думаю, будет уважительнее обращаться к моему клиенту как к «мистеру Тайлеру».
Rick Santoro Я буду звать его «мистер Ти»! Ночью, когда он уложил Рокки Бальбоа, если он не против.
Rick Santoro Ну ты и нежный.
Rick Santoro Правило номер один — Анджела не должна знать всех правил.
Lou Logan Ладно, тогда я не буду стрелять в спагетти!
Rick Santoro Ставки на него не делают.
