Rick SantoroПотому что мне и знать не обязательно было! Ты сама решила завести эту проблему, а не я! Мой мир и так бы спокойно вращался, а теперь, куда ни глянь, мне приходится делать то, чего я не хочу. Понимаешь? Я не хочу этого делать!
Rick SantoroЗнаешь, Кевин, может это тебя не успокоит, но ты не видишь? Вот зачем она там была. Это был план. Возбудить тебя. И ты возбудился. Поздравляю, ты человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командир Кевин Данн[после того, как Тайлер избил Рика]Похоже на три сломанных ребра. Что это у тебя, геройский поступок? Ты не тот человек, который способен на это, Рик. Ты окажешься в одиночестве под прицелом. А такие, как ты, не выносят этот свет. Сгоришь под ним. Пресса начнёт искать на тебя компромат, и она его найдёт — это будет грязный потоп. Забудь про работу, про свою спокойную жизнь в Маргейте. Начни думать о тюрьме! Твоя девушка тоже уйдёт при первом же признаке проблем, но не раньше, чем она поговорит с Анджелой, так что прощайся и с женой! Два раза в месяц с Майклом — не так уж плохо, если сумеешь заставить его переночевать в своей д***вской квартире! Ты потеряешь всё, друг мой! Абсолютно всё! И вся твоя связанная жизнь развалится к чертям. Это то, чего ты хочешь? Всё, что тебе нужно — быть последовательным, ради бога. Делай то, что всегда делал — бери деньги! Хочешь быть героем? Хочешь сделать что-то для страны? Тогда скажи, где девушка!
[Рик, избитый и кровоточащий, улыбается и плюёт кровью на медали Данна. Данн на мгновение смотрит на него с презрением, затем бьёт его и оглушает]
Commander Kevin DunneТерри любит разговаривать со мной во время секса. Вчера вечером она звонила мне из отеля.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick SantoroЗнаешь, говорят, двести-триста лет назад пираты ставили поддельные маяки прямо возле этих больших скал, вот там. Корабли брали курс на свет, разбивались о скалы, а потом все шли и грабили их до нитки. С тех пор изменилось только одно: огни стали ярче.
Rick SantoroБьюсь об заклад, рыжая, за которой ты шпионил, — это та, что сказала Тайлеру слить бой. Она — первая. Стрелок — вторая. Тайлер — третья. Пьяный, который выкрикнул сигнал, — четвёртый, а кто был на другом конце рации — пятый. Пять человек — это уже заговор, верно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
AntheaДобрый вечер, дамы и господа, и добро пожаловать на платное телевидение Пауэлла! Трудно поверить, но сегодняшний бой в тяжелом весе — прощальная песня для старой доброй Арены Атлантик-Сити, последнее мероприятие в этом легендарном зале перед полной реконструкцией в рамках проекта отеля и казино Миллениум Гилберта Пауэлла. Я с нетерпением жду возможности оказаться у ринга вместе с 14 тысячами фанатов, которые осмелились прийти несмотря на ураган Джезебел, чтобы...
Lou LoganСтоп! Стоп! Анфея, им нужно, чтобы ты называла это тропическим штормом, а не ураганом.
AntheaНо это ураган.
Lou LoganДа, но сегодня еще и выходные, так что, пожалуйста, называй это тропическим штормом, ладно?
AntheaЯ люблю этот город. Даже погоду тут умеют крутить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick SantoroКто ты такая, черт побери? Совать свой нос не в своё дело. Ты была простым аналитиком. Просто считай, б#ядь, цифры.
Rick SantoroВидишь, где твоя рука? Это уголовное преступление.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Kevin DunneНе говори мне про солдат. Что ты знаешь о том, что значит быть настоящим солдатом, парне, который каждую пятницу находит конверт с деньгами в машине отряда? Как ты думаешь, чем я занимался последние десять лет? Расхаживал по набережной и подбирал ш##х? Когда "Ренвиль" получил удар иракской ракетой ниже палубы, ты знаешь, что произошло? Пробоина в переборке, и вода хлынула внутрь. У нас было 60 секунд, чтобы сохранить герметичность. Мне пришлось спуститься вниз и отдать приказ запереть люки. Это означало, что 28 человек, которые все еще были в главном машинном отделении, оказались в ловушке. Ты когда-нибудь слушал, как человек тонет? Они не умирают тихо.
Рик СантороНо это моя канализация, Джимини, и я её люблю. Я кручусь где-то на шести кварталах. Все меня знают. У меня вся хата под контролем. Когда-нибудь, если удастся пару раз попасть на ТВ, может, и в мэры пойду, или что-то в этом роде, но не больше. Потому что я создан для этой канализации, детка,
Rick SantoroЯ смотрел запись боя, Линкольн! Да! Там был фантомный удар! Немного плохой игры для Голливуда, но комиссия по спорту может заинтересоваться! И через секунду после того, как ты упал, убийца стреляет... вот это совпадение. Похоже, тебя не зря называют Палачом! И ты подписал автограф моему ребёнку!