Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Приключения на Багамах
5.6
Киноафиша Фильмы Приключения на Багамах
5.6

Приключения на Багамах

, 2010
Beneath the Blue
США / драма / 18+
Постер фильма Приключения на Багамах
5.6

О фильме

Каждому известно, что дельфины по уровню интеллекта близки людям. А в чем-то даже превосходят. Именно их способности и стали предметом внимания спецслужб ВМС США. Юная Алиса, которая работает над исследованием поведения дельфинов, случайно знакомится со знойным красавцем, Крейгом. Но спустя время девушка узнает, что ее настойчивый и обаятельный ухажер - не тот, за кого себя выдает. Крейг работает на спецслужбы и сблизился с Алисой, чтобы заполучить результаты работы Хока, отца Алисы. Но главный герой - дельфиниха Раска, доброжелательное, умное и очаровательное существо, главная подруга Алисы. 

В ролях

Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Ивана Миличевич
Ивана Миличевич
Gwen
Джордж Харрис
Daniel
Пол Уэсли
Пол Уэсли
Craig
Кристин Адамс
Кристин Адамс
Tamika
Кэйтлин Уочс
Alyssa
Саманта Джейд
Kita
Leah Eneas
Duvey
Дэвид Кит
Hawk
Eva-Jean Sophia Young
Leila
Bella King
Little Girl in Lab
Режиссер Майкл Д. Селлерс
Сценарист Wendell Morris
Композитор Alan Derian
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 16 ноября 2010
Дата выхода
16 ноября 2010 США

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA G
Бюджет $12 500 000
Производство Paradise Productions
Другие названия
Beneath the Blue, Way of the Dolphin, A delfin nyomában, Alyssa und ihr Delphin, Alyssa: Le jour des dauphins, Bajo el Gran Azul, Bajo el océano azul, Beneath the Blue - Geheimnisse der Tiefe, Bleu océan, Le coeur de l'océan, Operação: Salvem os Golfinhos, W głębinach, В дълбините, Приключения на Багамах, Alyssa und ihr Delfin, Alyssa - le jour des dauphins

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Приключения на Багамах - смотреть в онлайн-кинотеатре

Приключения на Багамах

Фильмы похожие на Приключения на Багамах

Где-то там
Где-то там криминал, триллер, драма
2009, США
5.0
Пляжная вечеринка
Пляжная вечеринка комедия
2013, США
3.0
Падший
Падший приключения, фэнтези
2007, США / Канада
7.0
Профайл
Профайл драма
2018, Россия / Великобритания / Кипр
7.0
Пока я не исчезну
Пока я не исчезну драма
2014, США / Великобритания
7.0
Преступление + наказание
Преступление + наказание драма, триллер
2000, США
5.0
Падающие ангелы
Падающие ангелы драма
2003, Канада / Франция
6.0
Наблюдение
Наблюдение триллер, драма
2008, США
6.0
День матери
День матери драма
2016, США
4.0
Где скрывается правда
Где скрывается правда нуар, драма
2005, Канада / США / Великобритания
6.0
Слоеный торт
Слоеный торт триллер, драма
2004, Великобритания
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА
Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе
Проводница РЖД зашла в купе и требует уступить место пассажиру сверху: откажете – будет скандал (соглашайтесь лишь при одном условии)
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
Отменяйте шашлыки, убирайте палатки: 5 крутых ужастиков, в которых отдых на природе пошел совсем не по плану
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше