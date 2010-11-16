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Каждому известно, что дельфины по уровню интеллекта близки людям. А в чем-то даже превосходят. Именно их способности и стали предметом внимания спецслужб ВМС США. Юная Алиса, которая работает над исследованием поведения дельфинов, случайно знакомится со знойным красавцем, Крейгом. Но спустя время девушка узнает, что ее настойчивый и обаятельный ухажер - не тот, за кого себя выдает. Крейг работает на спецслужбы и сблизился с Алисой, чтобы заполучить результаты работы Хока, отца Алисы. Но главный герой - дельфиниха Раска, доброжелательное, умное и очаровательное существо, главная подруга Алисы.
|16 ноября 2010
|США