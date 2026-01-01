Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Шеннон Холт
Shannon Holt
Киноафиша
Персоны
Шеннон Холт
Шеннон Холт
Shannon Holt
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.0
Знакомство с Марком
(2008)
5.7
Где-то там
(2009)
Фильмография Шеннон Холт
5.7
Где-то там
Elsewhere
криминал, триллер, драма
2009, США
6
Знакомство с Марком
The Marc Pease Experience
комедия
2008, США
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