TheatreHD: Смешная девчонка, 2018

«Смешная девчонка» не зря называется именно так, а не, скажем, «Красоткой». «If a Girl Isn't Pretty», — поет главная героиня Фанни Брайс в самом начале первого акта, а ближе к его середине радуется своему преображению от нахлынувшего чувства: «His Love Makes Me Beautiful». Продюсеры премьерной постановки 1964 года недаром выбрали на главную роль Барбару Стрейзанд, далекую от голливудских стандартов звездной внешности. С тех пор так и повелось — роль самой голосистой из комедианток бродвейского мюзикла обычно достается оторвам вроде Дебби Гибсон или Лесли Крицер. Дважды лауреатка премии Лоуренса Оливье Шеридан Смит, воистину, — идеальная «смешная девчонка»: актриса и певица ураганного темперамента и переменчивого объема талии, копия Джери Холлиуэлл из Spice Girls, но с еще более крепкими голосовыми связками и куда сильнее впечатляющим сценическим даром. «Смешная девчонка», как и многие мюзиклы 60-х-70-х годов, была ностальгическим трибьютом золотому веку довоенного бродвейского музыкального театра — эпохе Гершвинов, Коула Портера и «Безумств Зигфелда» (достаточно вспомнить другой спектакль TheatreHD — «Варьете» Стивена Сондхайма). Звездой «Безумств» — этого знаменитого ревю — и становится бойкая Фанни, юная танцовщица, в которую в самом начале действия никто не верит. Потом ее комический дар приходится по душе Зигфелду, а сама Фанни влюбляется в предприимчивого красавчика Ника. И даже убеждает своего босса вложить деньги в его новое предприятие – шикарное казино! Разумеется, дело терпит крах, а Ника арестовывают за мошенничество. Но любовь Фанни никуда не исчезает, и даже немного грустный финал не в силах перечеркнуть врожденный оптимизм смешной девчонки. Невероятно, но факт: данная постановка, осуществленная выписанным с Бродвея режиссером Майклом Майером, стала первым полнометражным ривайвлом «Смешной девчонки» за полвека. Неудивительно, что билеты на первые две премьерные недели были проданы за один день! Раскупившие их зрители не были разочарованы, а критики писали, что Шеридан Смит совершила невозможное и успешно потягалась с великой Барбарой. Отдельных слов заслуживают искрометная хореография Линн Пэйдж и выразительный, подчеркнуто «театральный» дизайн Майкла Павелки, намекающий на то, что Фанни — всегда на сцене, даже когда она — вне ее. Особой остроты спектаклю добавляют принявшие его подмостки лондонского Savoy Theatre — священного храма музыкального театра, где в последней четверти XIX века ставились премьеры комических опер Гилберта и Салливана, заложивших все главные основы современного мюзикла.