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Фильмография
Кэрол Уэллс
Carole Wells
Киноафиша
Персоны
Кэрол Уэллс
Кэрол Уэллс
Carole Wells
Дата рождения
31 августа 1942
Возраст
83 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Шривпорт, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Смешная леди
(1975)
Фильмография Кэрол Уэллс
6.2
Смешная леди
Funny Lady
мюзикл, комедия, драма
1975, США
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