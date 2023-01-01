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Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера
Киноафиша Фильмы Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера, 1978

1978 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в России 21 июля 1978
Премьера в мире 21 июля 1978
Возраст 12+
MPAA PG
Режиссер
Майкл Шульц
Майкл Шульц
В ролях
Стив Мартин
Стив Мартин
Питер Фрэмптон
Бэрри Гибб
Робин Гибб
Морис Гибб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера 2 постера
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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