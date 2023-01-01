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Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера, 1978
1978 / США
5.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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Жанр:
приключения
мюзикл
семейный
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5.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
1978
Премьера в России
21 июля 1978
Премьера в мире
21 июля 1978
Возраст
12+
MPAA
PG
Режиссер
Майкл Шульц
В ролях
Стив Мартин
Питер Фрэмптон
Бэрри Гибб
Робин Гибб
Морис Гибб
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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