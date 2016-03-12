Поздним вечером Зэйкс Эббот и его девушка Бэт едут домой по безлюдному шоссе. Внезапно перед самым носом Зэйкса выскакивает белый грузовик. Водителям чудом удается избежать столкновения. От бешеной скорости двери грузовика приоткрываются, и Зэйкс успевает заметить внутри связанную окровавленную девушку. В абсолютном шоке, до конца не веря увиденному, Зэйкс доезжает до ближайшей заправки. Вернувшись в машину, он обнаруживает, что Бэт исчезла... в диком ужасе Зэйкс бросается на ее поиски, не подозревая, что теперь он вовлечен в смертельно опасную игру на безлюдном шоссе. Являясь единственным свидетелем увиденного, как убедить других людей поверить и помочь ему?