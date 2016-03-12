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Постер фильма Шепот дороги ужасов
6.4
Киноафиша Фильмы Шепот дороги ужасов
6.4

Шепот дороги ужасов

, 2008
Hush
Великобритания / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Шепот дороги ужасов
6.4

О фильме

Поздним вечером Зэйкс Эббот и его девушка Бэт едут домой по безлюдному шоссе. Внезапно перед самым носом Зэйкса выскакивает белый грузовик. Водителям чудом удается избежать столкновения. От бешеной скорости двери грузовика приоткрываются, и Зэйкс успевает заметить внутри связанную окровавленную девушку. В абсолютном шоке, до конца не веря увиденному, Зэйкс доезжает до ближайшей заправки. Вернувшись в машину, он обнаруживает, что Бэт исчезла... в диком ужасе Зэйкс бросается на ее поиски, не подозревая, что теперь он вовлечен в смертельно опасную игру на безлюдном шоссе. Являясь единственным свидетелем увиденного, как убедить других людей поверить и помочь ему?

В ролях

Шон Дингуолл
Шон Дингуолл
Шила Рид
Стюарт МакКуорри
Стюарт МакКуорри
Клер Килен
Кристин Боттомли
Кристин Боттомли
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл.
The Man
Кейт Сигел
Кейт Сигел
Maddie
Майкл Трукко
Майкл Трукко
John
Саманта Слойан
Саманта Слойан
Sarah
Emma Graves
Max
Режиссер Марк Тондерай, Майк Флэнеган
Сценарист Майк Флэнеган, Кейт Сигел
Композитор The Newton Brothers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 8 апреля 2016
Премьера в мире 12 марта 2016
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Производство Blumhouse Productions, Intrepid Pictures
Другие названия
Hush, Pas un bruit, Silencio, Tiho, Тишина, Hush (Silencio), Hush: A Morte Ouve, Il terrore del silenzio, Sessizlik, Silence, Still, Sukunat, Tasa, Σιωπή, Затишие, Тиша, サイレンス, 寂林殺機, Shush, ฮัช ฆ่าให้เงียบ

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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