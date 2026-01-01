Элизабет Блэкмор

Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать

С первыми дождями окна начали продувать и заливать: 5 быстрых способов пережить осень без сквозняков

Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт

«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»

Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)

Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?

«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)

Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»

Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы

«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите