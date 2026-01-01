Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Элизабет Блэкмор
Elizabeth Blackmore
Киноафиша
Персоны
Элизабет Блэкмор
Элизабет Блэкмор
Elizabeth Blackmore
Дата рождения
6 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Перт, Западная Австралия, Австралия
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Биография Элизабет Блэкмор
Родилась 6 января 1987 года. Перт, Западная Австралия, Австралия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.9
Дневники вампира
(2009)
7.7
Легенда об искателе
(2008)
6.9
Зловещие мертвецы. Черная книга
(2013)
Фильмография Элизабет Блэкмор
6.7
Спящие псы
Sleeping Dogs
криминал, детектив, триллер
2024, Австралия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Зловещие мертвецы. Черная книга
The Evil Dead
триллер, ужасы
2013, США
Смотреть трейлер
7.9
Дневники вампира
драма, мелодрама, мистика
2009, США
7.7
Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези
2008, США
Показать еще
Новости о Элизабет Блэкмор
Теряющий память Рассел Кроу расследует давнее убийство в трейлере детектива «Спящие псы»
Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать
С первыми дождями окна начали продувать и заливать: 5 быстрых способов пережить осень без сквозняков
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить