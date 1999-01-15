С первого взгляда, 1999

Картина снята на основе реальных событий, описанных известным американским писателем Оливером Саксом. Увидеть мир, который не мог видеть раньше, — это как родиться во второй раз. Еще ребенком Вирджил ослеп и потом вынужден был жить в мире, в котором… который он даже не знал как выглядит. Что такое цвет, пейзаж, как выглядит любимая девушка?



И тут случилось чудо: хирург делает невозможное и возвращает Вирджилу, уже молодому человеку, зрение! Вот бинты после операции сняты и ему предстоит увидеть мир СВОИМИ глазами.