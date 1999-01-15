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С первого взгляда
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At First Sight

С первого взгляда, 1999

1999 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Картина снята на основе реальных событий, описанных известным американским писателем Оливером Саксом. Увидеть мир, который не мог видеть раньше, — это как родиться во второй раз. Еще ребенком Вирджил ослеп и потом вынужден был жить в мире, в котором… который он даже не знал как выглядит. Что такое цвет, пейзаж, как выглядит любимая девушка?

И тут случилось чудо: хирург делает невозможное и возвращает Вирджилу, уже молодому человеку, зрение! Вот бинты после операции сняты и ему предстоит увидеть мир СВОИМИ глазами.

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 15 января 1999
Возраст 12+
Режиссер
Ирвин Уинклер
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Келли МакГиллис
Стивен Уэбер
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С первого взгляда 2 постера
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