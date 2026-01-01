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Фильмография
Мишель Бужена
Michel Boujenah
Киноафиша
Персоны
Мишель Бужена
Мишель Бужена
Michel Boujenah
Дата рождения
3 ноября 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Трое мужчин и младенец в люльке
(1985)
6.6
Светлый мальчик из Касбы
(2023)
6.5
Краткий обзор
(2016)
Фильмография Мишель Бужена
5.9
Никогда не признавайся
N'avoue jamais
комедия
2024, Франция
6.6
Светлый мальчик из Касбы
Le petit blond de la casbah
биография, комедия, драма
2023, Франция / Тунис
6.5
Краткий обзор
Le coeur en braille
семейный
2016, Франция / Бельгия
5.5
Золушка: Полный вперед!
Cendrillon au Far West
анимация
2013, Франция
Смотреть трейлер
6
Небесная канцелярия
Les bureaux de Dieu
комедия
2008, Франция / Бельгия
4.7
18 лет спустя
18 ans après
мелодрама, комедия
2003, Франция
4.7
Дон Жуан
Don Juan
мелодрама, комедия
1998, Испания / Франция / Германия
6.6
Трое мужчин и младенец в люльке
3 hommes et un couffin
комедия
1985, Франция
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