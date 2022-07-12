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Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Valeria Kudryavtseva
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Лера Кудрявцева
Valeria Kudryavtseva
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Дата рождения
19 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Биография Лера Кудрявцева
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Фильмография Лера Кудрявцева
Золушка: Полный вперед!
анимация
2013, Франция
7.0
Искатели приключений
приключения, комедия
2012, Россия
6.0
Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США / Индия
7.0
Деньги для дочери
мелодрама
2008, Украина
5.0
Самый лучший фильм
комедия
2007, Россия
4.0
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Статьи о персоне
«Нельзя так»: звезда СССР жестко высказалась о Кудрявцевой и Заворотнюк
Народная артистка СССР осудила поздно рожающих звезд.
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12 июля 2022 08:00
«Лера все поняла»: Андреасян поставил точку в скандале с Кудрявцевой
Постановщик рассказал, как относится к телеведущей.
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28 июня 2022 17:45
Не смог сдержать эмоций: такого от оставшегося не удел Лазарева не ожидал никто
Музыкант предпочел быть честным с фанатами.
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27 июня 2022 14:10
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