Награды и номинации фильма Гонщик

Награды и номинации фильма Гонщик 2001

Золотая малина 2002 Золотая малина 2002
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
