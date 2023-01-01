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Гонщик
Гонщик, 2001: актеры и роли
Driven
Гонщик
2001 / США / Канада / Австралия
4.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Гонщик, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ренни Харлин
Renny Harlin
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Берт Рейнольдс
Burt Reynolds
Кип Парду
Kip Pardue
Тиль Швайгер
Til Schweiger
Стэйси Эдвардс
Stacy Edwards
Джина Гершон
Gina Gershon
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Estella Warren
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Robert Sean Leonard
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