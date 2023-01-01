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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Особь
Особь, 1995: актеры и роли
Species
Особь
1995 / США
5.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Особь, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Дональдсон
Roger Donaldson
В ролях
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Майкл Мэдсен
Michael Madsen
Альфред Молина
Alfred Molina
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Наташа Хенстридж
Natasha Henstridge
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Джордан Лунд
Дон Фтшер
Марг Хельгенбергер
Marg Helgenberger
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