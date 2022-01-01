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Калейдоскоп ужасов
Калейдоскоп ужасов, 1982: актеры и роли
Creepshow
Калейдоскоп ужасов
1982 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Калейдоскоп ужасов, 1982: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джордж А. Ромеро
George A. Romero
В ролях
Хэл Холбрук
Hal Holbrook
Эдриенн Барбо
Adrienne Barbeau
Фриц Уивер
Fritz Weaver
Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
Кэрри Най
Carrie Nye
Вивека Линдфорс
Viveca Lindfors
Эд Харрис
Ed Harris
Тед Дэнсон
Ted Danson
Стивен Кинг
Stephen King
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