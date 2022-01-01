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Калейдоскоп ужасов Калейдоскоп ужасов
Киноафиша Фильмы Калейдоскоп ужасов Калейдоскоп ужасов, 1982: актеры и роли
Creepshow Калейдоскоп ужасов 1982 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Калейдоскоп ужасов, 1982: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джордж А. Ромеро Джордж А. Ромеро George A. Romero
В ролях
Хэл Холбрук Хэл Холбрук Hal Holbrook Эдриенн Барбо Эдриенн Барбо Adrienne Barbeau Фриц Уивер Fritz Weaver Лесли Нильсен Лесли Нильсен Leslie Nielsen Кэрри Най Carrie Nye Вивека Линдфорс Viveca Lindfors Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Тед Дэнсон Тед Дэнсон Ted Danson Стивен Кинг Стивен Кинг Stephen King
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