Перестала намывать белые кроссовки каждый день: две капли на ватный диск – грязь и пыль почти не липнут

Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую

Кетчуп и майонез больше не смешиваю: беру йогурт и за минуту делаю шикарный соус для шашлыка

Фанаты «Пилигрима» могут выдохнуть: 5 сезон с Васильевым и Жарковым можно смотреть не только по ТВ, а когда удобно — вот что включать и когда

В 2026-м вышло немало сериалов, но лишь 20 из них признали лучшими: «Дом дракона» сюда не попал

«Валик-джан, я тебе один умный тест предложу»: на 5 вопросов о фильме «Мимино» ответят только фанаты

После «Первого отдела» включайте 3 похожих детектива – не оторветесь: №2 просто «лучший сериал про ментов»

«Невский» крут, но совсем другой сериал с Васильевым-силовиком сравнивают с шедеврами Тарантино: «Мог бы снять Квентин лет 20 назад»

«Дом дракона», конечно, жестокий сериал, но эта сцена в нем – «такое милашество»: «было очень интересно увидеть на экране»

В российский прокат вышел триллер с Денвером из «Бумажного дома»: «в лучших традициях Нолана и Финчера»