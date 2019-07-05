Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Другая Земля
Отзывы о фильме «Другая Земля»
Another Earth
Другая Земля
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Другая Земля»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Лика
5 июля 2019, 13:21
Оценка
Планета-надежда
Если поделить любую фантастику на идейную или визуальную в зависимости от того, что в ней преобладает и является более важным, то «Другая земля» понравится только любителям идейной. В этом фильме фантастические элементы - только катализаторы для типичных в драмах тем трагедии, надежды и второго шанса. Появившаяся в небе вторая планета трижды переменит жизнь главной героини, учёного-астронома, и подарит фильму особенную атмосферу, но никаких особенных спецэффектов здесь не будет. Это низкобюджетный фильм, чье качество сейчас можно уже считать, похоже, каким-нибудь крафтовым ретро. Брит Марлинг, со вторым сезоном The OA ставшая, кажется, немного известной, в соавторствах пишет сценарии к фильмам, в которых играет, и она одна из немногих, кто может рассказывать интересные истории - при этом в них можно почувствовать ее стиль. Как правило, это фильмы об интеллектуалах, в ее нарративах есть загадки науки, фантастика или магия и много особенной атмосферы.
Ученая-астроном Рода совершает ошибку, которая перечеркивает ее будущее, и авторы фильма задаются вопросами: как пережить то, что ты причинил кому-то большое зло? Возможно ли исправить ошибку, когда есть другой мир, в котором все по-другому? Что нужно отдать, чтобы расстаться с виной?
Протагонистка смотрит с надеждой на другую Землю, где не существует разрушившей ее мир мгновенной ошибки, и посреди одиноких руин маленькой жизни эта огромная звезда накрывает весь небосклон. Чувство вины размером с планету и заведомо напрасная надежда то, что можно уйти от себя и проблем - два главных мотива и темы в этом фильме, и лишиться своей звезды - единственный способ искупления и исцеления, которые предлагают авторы.
Фильм вышел одновременно с «Меланхолией» Лариса фон Триера, и они похожи, но полярны - там, где в одном лучи света, в другом преобладает мрак.
История проста, очищена от лишнего - только пара главных тем, снег, сумерки, пустые серые коридоры, маленькая комната с фотографией далекой звезды, - но грандиозна на уровне метафор и аллегорий. Планета-надежда, планета-вина, планета-где живёт лучшая версия тебя.
Это вдохновенно снятый фильм - психологический портрет, в котором есть мечта, вина, любовь, маленький человек и его огромный космос.
5 июля 2019, 13:21
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Хитровка. Знак четырёх
3 комментария
Судзумэ закрывает двери
4 комментария
Булки
19 комментариев
Мегалодон
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Если поделить любую фантастику на идейную или визуальную в зависимости от того, что в ней преобладает и является более важным, то «Другая земля» понравится только любителям идейной. В этом фильме фантастические элементы - только катализаторы для типичных в драмах тем трагедии, надежды и второго шанса. Появившаяся в небе вторая планета трижды переменит жизнь главной героини, учёного-астронома, и подарит фильму особенную атмосферу, но никаких особенных спецэффектов здесь не будет. Это низкобюджетный фильм, чье качество сейчас можно уже считать, похоже, каким-нибудь крафтовым ретро. Брит Марлинг, со вторым сезоном The OA ставшая, кажется, немного известной, в соавторствах пишет сценарии к фильмам, в которых играет, и она одна из немногих, кто может рассказывать интересные истории - при этом в них можно почувствовать ее стиль. Как правило, это фильмы об интеллектуалах, в ее нарративах есть загадки науки, фантастика или магия и много особенной атмосферы.
Ученая-астроном Рода совершает ошибку, которая перечеркивает ее будущее, и авторы фильма задаются вопросами: как пережить то, что ты причинил кому-то большое зло? Возможно ли исправить ошибку, когда есть другой мир, в котором все по-другому? Что нужно отдать, чтобы расстаться с виной?
Протагонистка смотрит с надеждой на другую Землю, где не существует разрушившей ее мир мгновенной ошибки, и посреди одиноких руин маленькой жизни эта огромная звезда накрывает весь небосклон. Чувство вины размером с планету и заведомо напрасная надежда то, что можно уйти от себя и проблем - два главных мотива и темы в этом фильме, и лишиться своей звезды - единственный способ искупления и исцеления, которые предлагают авторы.
Фильм вышел одновременно с «Меланхолией» Лариса фон Триера, и они похожи, но полярны - там, где в одном лучи света, в другом преобладает мрак.
История проста, очищена от лишнего - только пара главных тем, снег, сумерки, пустые серые коридоры, маленькая комната с фотографией далекой звезды, - но грандиозна на уровне метафор и аллегорий. Планета-надежда, планета-вина, планета-где живёт лучшая версия тебя.
Это вдохновенно снятый фильм - психологический портрет, в котором есть мечта, вина, любовь, маленький человек и его огромный космос.
Авторизация по e-mail