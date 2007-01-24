Сказать, что Миранде не особо повезло с родителями, значит, ничего не сказать. В 9 лет девочка в последний раз видела свою маму, которая предпочла покинуть свою семью ради своих удовольствий. А папа Чарли, беззаветно любящий дочурку, немного не от мира сего. В его душе так и царит ребенок – наивный, твердо верящий в свою сказку. Это становится основанием для того, чтобы Чарли попал в психиатрическую клинику. Но и там люди в белых халатах не смогли лишить великовозрастного ребенка его мечты. Тогда Миранда сдается и идет с отцом на поиски мифического клада.