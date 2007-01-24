Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой папа – псих
Постер фильма Мой папа – псих
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Мой папа – псих

Мой папа – псих

King of California 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сказать, что Миранде не особо повезло с родителями, значит, ничего не сказать. В 9 лет девочка в последний раз видела свою маму, которая предпочла покинуть свою семью ради своих удовольствий. А папа Чарли, беззаветно любящий дочурку, немного не от мира сего. В его душе так и царит ребенок – наивный, твердо верящий в свою сказку. Это становится основанием для того, чтобы Чарли попал в психиатрическую клинику. Но и там люди в белых халатах не смогли лишить великовозрастного ребенка его мечты. Тогда Миранда сдается и идет с отцом на поиски мифического клада.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 31 января 2019
Премьера в мире 24 января 2007
Дата выхода
15 ноября 2007 Германия
16 мая 2008 Италия
21 мая 2009 Португалия
24 января 2007 США
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $1 045 786
Производство Millennium Films, Emmett/Furla Oasis Films, King of California Productions
Другие названия
King of California, El rey de California, O Rei da Califórnia, Alla scoperta di Charlie, California Treasure, El rei de Califòrnia, Kalifornia királya, Kalifornia kuningas, Kalifornijos karalius, Kaliforniya'nın Kralı, Król Kalifornii, O vasilias kai o thisavros, Regele din California, Ο βασιλιάς και ο θησαυρός, Король Каліфорнії, Кралят на Калифорния, Мой папа псих, カリフォルニア・トレジャー
Режиссер
Майк Кэхилл
В ролях
Эшли Грин
Эшли Грин
Кэтлин Уилхойт
Уилл Ротхаар
Пол Либер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мой папа – псих
А вот и она 5.5
А вот и она (2014)
Психоаналитик 7.1
Психоаналитик (2009)
Разумное сомнение 5.9
Разумное сомнение (2009)
Сексоголик 6.6
Сексоголик (2009)
Травка 6.9
Травка (2009)
Полет длиною в жизнь 6.6
Полет длиною в жизнь (2008)
На острой грани 6.9
На острой грани (2006)
10 шагов к успеху 6.1
10 шагов к успеху (2006)
Проживая зиму 6.2
Проживая зиму (2005)
Это случилось в долине 5.7
Это случилось в долине (2005)
Одинокий Джим 6.6
Одинокий Джим (2005)
Крутая компания 6.3
Крутая компания (2004)
Фильм находится в подборках
Фильмы про пиратов и сокровища Фильмы про пиратов и сокровища

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше