6.9
Высшее общество

, 1956
High Society
США / мелодрама, мюзикл, комедия / 18+
Очаровательная и избалованная светская львица из высшего общества Трэйси Саманта Лорд собирается выйти замуж во второй раз. Она нашла себе, как ей кажется, «идеального» мужчину — служащего своего отца. Но тут появляется ее бывший муж Декстер-Хэвен, известнейший композитор и исполнитель джаза, в котором солирует знаменитый джазовый трубач Луи Армстронг.

К этой джазовой компании присоединяются два газетных репортера Майк Коннор и Лиз Имбри, которые должны освещать эту свадьбу в прессе. В назначенный час начинается подготовка к торжеству, во время которой карьерист-жених предстанет не в самом лучшем свете, а бывший муж, вернет «прозревшую и поумневшую» супругу.

В ролях

Бинг Кросби
Бинг Кросби
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Селеста Холм
Джон Ланд
Луи Армстронг
Режиссер Чарльз Уолтерс
Сценарист Джон Патрик, Филип Барри
Композитор Коул Портер
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1956
Премьера в мире 17 июля 1956
Дата выхода
26 июля 1957 Австрия 6
17 июля 1956 Бельгия 14
20 октября 1956 Великобритания
4 октября 1957 Германия
1 августа 2024 Греция
15 декабря 1956 Италия
4 октября 1957 Нидерланды
17 июля 1956 США
17 июля 1956 Швеция 7
7 сентября 1957 Южная Корея
3 октября 1956 Япония
Бюджет $2 700 000
Сборы в мире $15 467
Производство Loew's, Sol C. Siegel Productions, Bing Crosby Productions
Другие названия
High Society, Alta sociedad, Alta Sociedade, Die oberen Zehntausend, Skandaalihäät, Alta società, Aukštuomene, De hoge wereld, En skön historia, Fint folk flørter, Gazdagok és szerelmesek, Înalta societate, La haute société, Visoko društvo, Wyższe sfery, Yüksek Sosyete, Υψηλή κοινωνία, Висше общество, Вище суспільство, Высшее общество, 上流社会

