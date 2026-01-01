Очаровательная и избалованная светская львица из высшего общества Трэйси Саманта Лорд собирается выйти замуж во второй раз. Она нашла себе, как ей кажется, «идеального» мужчину — служащего своего отца. Но тут появляется ее бывший муж Декстер-Хэвен, известнейший композитор и исполнитель джаза, в котором солирует знаменитый джазовый трубач Луи Армстронг.

К этой джазовой компании присоединяются два газетных репортера Майк Коннор и Лиз Имбри, которые должны освещать эту свадьбу в прессе. В назначенный час начинается подготовка к торжеству, во время которой карьерист-жених предстанет не в самом лучшем свете, а бывший муж, вернет «прозревшую и поумневшую» супругу.