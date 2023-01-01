Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парни и куколки Парни и куколки
Киноафиша Фильмы Парни и куколки
Guys and Dolls

Парни и куколки, 1955

1955 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Время действия — Нью-Йорк, 1920-ые годы. Главные персонажи — игроки, букмекеры и их свита с одной стороны и вездесущий полицейский, который идет прямо по их следу — с другой. Натан Детройт — организатор «Игры по-крупному». Его задача найти место, где соответствующая публика могла бы спокойно сыграть. Ставки как всегда высоки, азартных игроков много, вот только где найти место, чтобы полиция не узнала об игре, хотя бы до утра… Натану подвернулась возможность арендовать безопасный гараж, но хозяин гаража требует задаток в 1000 долларов. Таких денег Натан не имеет. Пораскинув мозгами, он решает выиграть их в споре. Он знает человека — Ская Мастерсона, готового держать пари на что угодно. Натан предлагает ему пари на 1000 долларов — уговорить девушку слетать со Скаем поужинать на Кубу… Известный донжуан Скай принимает пари, уверенный, что ни одна девушка не откажет ему. Натан указывает Скаю на сестру Армии спасения Сару Броун. И уже уверенный в своем выигрыше, так как Сара Броун — это непреступная крепость добродетели, Натан берется за дело и начинает собирать народ на игру. Хорошей новостью он бежит поделиться со свой подружкой Аделаидой. Они помолвлены уже 14 лет… Аделаида — танцовщица в кабаре и она честно ждет все эти годы, когда Натан жениться на ней. В общем-то, из-за этой женской роли и затевался весь этот фильм, так как именно комичная Аделаида, со своим психосоматическим чихом из-за затянувшегося ожидания свадьбы, имела успех на Бродвее. Мужские же роли между Фрэнком Синатрой и Марлоном Брандо должны были быть распределены с точностью наоборот. Но, что получилось, то получилось: мюзикл, где все поют и танцуют. Итак, женится ли Натан Детройт на Аделаиде после 14 лет помолвки? Уговорит ли Скай Мастерсон слетать с ним Сару Броун поужинать на Кубу? Состоится ли большая игра?
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 3 ноября 1955
Возраст 18+
Бюджет $5 500 000
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич
В ролях
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Джин Симмонс
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Вивиан Блейн
Стабби Кэй
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Парни и куколки
Американские свингеры
Американские свингеры (2008)
6.8
Все еще красиво
Все еще красиво (2008)
6.0833335
Единственная забава в городке
Единственная забава в городке (1970)
5.7272725
Сайонара
Сайонара (1957)
7.071429
Король и я
Король и я (1956)
7.818182
Карусель
Карусель (1956)
6.6
Высшее общество
Высшее общество (1956)
7
Оклахома!
Оклахома! (1955)
7
Семь невест для семерых братьев
Семь невест для семерых братьев (1954)
7.266667
Дикарь
Дикарь (1953)
6.7272725
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь (1953)
7.3
Американец в Париже
Американец в Париже (1951)
7.642857
Постер фильма Парни и куколки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Парни и куколки
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше