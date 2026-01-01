7.5
7.5

Незабываемый роман

, 1957
An Affair to Remember
США / мелодрама, комедия, драма / 18+
О фильме

Знаменитый сердцеед Никки Ферранте и певица Терри Маккей познакомились на борту роскошного океанского лайнера, пересекавшего Атлантику. Несмотря на скандальную репутацию Никки, и на то, что оба помолвлены, они полюбили друг друга. Понимая непрочность сильных страстей, они договорились: если за шесть месяцев их любовь не угаснет, ровно по прошествии этого срока они встретятся на крыше Эмпайр Стэйт Билдинг… В Нью-Йоркском порту Никки и Терри расстаются: она уезжает с встречавшим ее Кеннетом, а он — со своей невестой Лоис. Проходит шесть месяцев и Никки Ферранте поднимается на крышу небоскреба…

В ролях

Кэри Грант
Кэри Грант
Дебора Керр
Дебора Керр
Ричард Дэннинг
Нева Паттерсон
Кэтлин Несбит
Роберт К. Льюис
Режиссер Лео МакКери
Сценарист Дэлмер Дэйвс, Лео МакКери, Милдред Крэм, Дональд Огден Стюарт
Композитор Хьюго Фридхофер
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 11 июля 1957
Дата выхода
8 ноября 1957 Австрия 12
21 августа 1957 Бразилия L
27 сентября 1957 Германия
4 октября 1957 Ирландия G
12 сентября 1957 Италия
7 октября 1957 Португалия
11 июля 1957 Румыния AP
11 июля 1957 США
2 октября 1957 Франция
11 июля 1957 Швеция 15
23 октября 1957 Япония G
Сборы в мире $3 873 965
Производство Jerry Wald Productions
Другие названия
An Affair to Remember, Algo para recordar, Die große Liebe meines Lebens, Elle et lui, Afera za pamćenje, Allt om kärlek, Als de grote liefde komt, Félévente randevú, Leo McCarey's An Affair to Remember, Love Affair (1957), Megale mou erota, Mitt livs eventyr, Nepozabna avantura, Nešto za sjećanje, Niezapomniany romans, O aventura de neuitat, O Grande Amor da Minha Vida, Romantik om bord, Stevnemøtet, Tarde Demais para Esquecer, Tú y yo, Un amore splendido, Unohtumaton rakkaus, Unutamadığım aşk, Zij en hij, Μεγάλε μου έρωτα, Една незабравима любов, Незабутній роман, Незабываемый роман, めぐり逢い（1957）, 金玉盟

Рейтинг фильма

7.5
7.4 IMDb
Цитаты

Терри МакКей Зима, должно быть, холодна для тех, у кого нет тёплых воспоминаний. Мы уже пропустили весну.
Ники Ферранте Да. Это, наверное, мой последний шанс.
Терри МакКей И мой тоже.

