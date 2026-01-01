Знаменитый сердцеед Никки Ферранте и певица Терри Маккей познакомились на борту роскошного океанского лайнера, пересекавшего Атлантику. Несмотря на скандальную репутацию Никки, и на то, что оба помолвлены, они полюбили друг друга.
Понимая непрочность сильных страстей, они договорились: если за шесть месяцев их любовь не угаснет, ровно по прошествии этого срока они встретятся на крыше Эмпайр Стэйт Билдинг…
В Нью-Йоркском порту Никки и Терри расстаются: она уезжает с встречавшим ее Кеннетом, а он — со своей невестой Лоис. Проходит шесть месяцев и Никки Ферранте поднимается на крышу небоскреба…
