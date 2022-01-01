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Грэйс Келли
Грэйс Келли
Grace Patricia Kelly
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Грэйс Келли
Grace Patricia Kelly
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Дата рождения
19 ноября 1929
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
14 сентября 1982
Биография Грэйс Келли
Родилась 12 ноября 1929. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Грэйс Келли
Высшее общество
мелодрама, мюзикл, комедия
1956, США
7.0
Лебедь
комедия, мелодрама, драма
1956, США
7.0
Поймать вора
триллер, мелодрама, детектив
1955, США
7.0
Деревенская девушка
мюзикл, драма
1954, США
7.0
Зеленый огонь
приключения, драма
1954, США
5.0
В случае убийства набирайте "М"
детектив, триллер, мистика
1954, США
8.0
Мосты у Токо-Ри
мелодрама, военный, драма
1954, США
6.0
Окно во двор
триллер, криминал, мелодрама, мистика
1954, США
7.0
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