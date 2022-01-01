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Кэтрин МакФи
Кэтрин МакФи
Katharine McPhee
О персоне
Фильмография
Кэтрин МакФи
Katharine McPhee
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Дата рождения
25 марта 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
173 см
Биография Кэтрин МакФи
Родилась 25 марта 1984 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Кэтрин МакФи
Парящий тигр
семейный, приключения
2021, США
6.0
В моих мечтах
драма, мелодрама
2014, США / Канада
6.0
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
2011, США
7.0
Челюсти 3D
триллер, ужасы
2011, США
6.0
Мальчикам это нравится
комедия
2008, США
6.0
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