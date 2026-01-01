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Кэтрин МакФи
Katharine McPhee
Киноафиша
Персоны
Кэтрин МакФи
Кэтрин МакФи
Katharine McPhee
Дата рождения
25 марта 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Кэтрин МакФи
Родилась 25 марта 1984 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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(2021)
Фильмография Кэтрин МакФи
8.6
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование
Andrea Bocelli 30: The Celebration
концерт
2024, США
Смотреть трейлер
6.7
Музыка в наших сердцах
комедия, семейный, музыка
2021, США
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Парящий тигр
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семейный, приключения
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драма, боевик, триллер
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драма, мелодрама
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комедия, мелодрама
2011, США
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комедия
2008, США
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