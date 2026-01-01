Nick Lombardi Джейми, у нас тут небольшой спор. Какого цвета у Энни глаза?

Jamie Shellgrove Темно-карие. Но на свету в них блестят маленькие золотистые искорки.

Danny Webson Miller А какой она ростом по сравнению с тобой?

Jamie Shellgrove Если она в туфлях на высоком каблуке, то вот до сюда, а в низком — вот сюда.

Danny Webson Miller Эм, какого цвета у неё лак на ногтях?