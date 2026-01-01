Цитаты
Nick Lombardi Джейми, у нас тут небольшой спор. Какого цвета у Энни глаза?
Jamie Shellgrove Темно-карие. Но на свету в них блестят маленькие золотистые искорки.
Danny Webson Miller А какой она ростом по сравнению с тобой?
Jamie Shellgrove Если она в туфлях на высоком каблуке, то вот до сюда, а в низком — вот сюда.
Danny Webson Miller Эм, какого цвета у неё лак на ногтях?
Jamie Shellgrove Никакого. Её руки как у маленькой девочки. И духи, которые она использует, тоже как у маленькой девочки... такие чистые и мыльные. Но знаешь, что в ней самое милое? Всегда видно, когда она собирается улыбнуться. За секунду до того, как она морщит носик. Всегда.