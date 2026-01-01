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Постер фильма Это произошло в Бруклине
6.5
Киноафиша Фильмы Это произошло в Бруклине
6.5

Это произошло в Бруклине

, 1947
It Happened in Brooklyn
США / мелодрама, мюзикл, комедия / 18+
Постер фильма Это произошло в Бруклине
6.5

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Danny Webson Miller
Кэтрин Грэйсон
Anne Fielding
Питер Лоуфорд
Jamie Shellgrove
Глория Грэм
Nurse
Джимми Дуранте
Nick Lombardi
Марси МакГуайр
Rae Jakobi
Обри Мэйтер
Digby John
Тамара Шэйн
Mrs. Kardos
William Roy
Leo Kardos
Bobby Long
Johnny O'Brien
Режиссер Ричард Хорф
Сценарист Изобель Леннарт, Jack McGowan
Композитор Джонни Грин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1947
Премьера в мире 13 марта 1947
Дата выхода
7 апреля 1947 США
Производство Loew's
Другие названия
It Happened in Brooklyn, Sucedió en mi tierra, Accadde a Brooklyn, Aconteceu Assim, Aconteceu no Brooklyn, aşk maceraları, Drömmarnas bro, Ihre beiden Verehrer, S-a întâmplat în Brooklin, Saattaapa tapahtua, Sucedió en Brooklyn, Tout le monde chante, Tudo Canta no Meu Bairro, Това се случи в Бруклин, Это произошло в Бруклине, 下町天国

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Nick Lombardi Джейми, у нас тут небольшой спор. Какого цвета у Энни глаза?
Jamie Shellgrove Темно-карие. Но на свету в них блестят маленькие золотистые искорки.
Danny Webson Miller А какой она ростом по сравнению с тобой?
Jamie Shellgrove Если она в туфлях на высоком каблуке, то вот до сюда, а в низком — вот сюда.
Danny Webson Miller Эм, какого цвета у неё лак на ногтях?
Jamie Shellgrove Никакого. Её руки как у маленькой девочки. И духи, которые она использует, тоже как у маленькой девочки... такие чистые и мыльные. Но знаешь, что в ней самое милое? Всегда видно, когда она собирается улыбнуться. За секунду до того, как она морщит носик. Всегда.

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