ПроизводствоThe Mirisch Corporation, Seven Arts Productions, Miral Productions
Другие названия
By Love Possessed, Par l'amour possédé, Poseídos por el amor, A Posse do Amor, Besat af kærlighed, Besatt av kärlek, Besatt av kjærlighet, Brotes de pasión, Ki nem mondott szeretet, O Amor Tudo Vence, Onteerd, Ossessione amorosa, Por amor, Posedaţi de dragoste, Rakkauden pauloissa, Und die Nacht wird schweigen, Zo monaha gia ton erota, Охваченные любовью
Рейтинг фильма
5.4
Оцените10 голосов
5.4IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Кадры из фильма
Цитаты
Marjorie PenroseТы заставила меня почувствовать себя животным... прежде чем я понял, что им и являюсь.
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