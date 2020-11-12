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Постер фильма Охваченные любовью
5.4
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5.4

Охваченные любовью

, 1961
By Love Possessed
США / драма / 18+
Постер фильма Охваченные любовью
5.4

В ролях

Лана Тернер
Marjorie Penrose
Ефрем Цимбалист мл.
Arthur Winner
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Julius Penrose
Джордж Хэмилтон
Джордж Хэмилтон
Warren Winner
Сьюзэн Кохнер
Helen Detweiler
Томас Митчелл
Томас Митчелл
Noah Tuttle
Эверет Слоун
Эверет Слоун
Dr. Reggie Shaw
Ивонн Крейг
Veronica Kovacs
Гилберт Грин
Mr. Woolf
Фрэнк Максвелл
Jerry Brophy
Режиссер Джон Стерджес
Сценарист Чарльз Шнии, Джеймс Гулд Коззенс
Композитор Элмер Бернстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 19 июля 1961
Дата выхода
19 июля 1961 США
Бюджет $2 500 000
Производство The Mirisch Corporation, Seven Arts Productions, Miral Productions
Другие названия
By Love Possessed, Par l'amour possédé, Poseídos por el amor, A Posse do Amor, Besat af kærlighed, Besatt av kärlek, Besatt av kjærlighet, Brotes de pasión, Ki nem mondott szeretet, O Amor Tudo Vence, Onteerd, Ossessione amorosa, Por amor, Posedaţi de dragoste, Rakkauden pauloissa, Und die Nacht wird schweigen, Zo monaha gia ton erota, Охваченные любовью

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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