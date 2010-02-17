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Фильмография
Кэтрин Грэйсон
Kathryn Grayson
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Грэйсон
Кэтрин Грэйсон
Kathryn Grayson
Дата рождения
9 февраля 1922
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
17 февраля 2010
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Поднять якоря
(1945)
7.2
Она написала убийство
(1984)
6.6
Полуночный поцелуй
(1949)
Фильмография Кэтрин Грэйсон
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
6.4
Любимец Нового Орлеана
The Toast of New Orleans
мюзикл
1950, США
6.6
Полуночный поцелуй
That Midnight Kiss
мюзикл, мелодрама
1949, США
5.2
Целующийся бандит
The Kissing Bandit
мюзикл, комедия, вестерн
1948, США
6.5
Это произошло в Бруклине
It Happened in Brooklyn
мелодрама, мюзикл, комедия
1947, США
6.3
Пока плывут облака
Till the Clouds Roll By
мюзикл, биография
1946, США
7.4
Поднять якоря
Anchors Aweigh
мелодрама, комедия, мюзикл
1945, США
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