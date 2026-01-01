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Постер фильма Целующийся бандит
5.2
Киноафиша Фильмы Целующийся бандит
5.2

Целующийся бандит

, 1948
The Kissing Bandit
США / мюзикл, комедия, вестерн / 18+
Постер фильма Целующийся бандит
5.2

О фильме

В 1830 году, когда Калифорния еще была колонией Испании, бывший член банды «Целующегося бандита» — некий Чико получает письмо, из которого узнает, что сын ныне покойного главаря банды — Рикардо возвращается из Бостона, где получил образование и собирается на родине заняться бизнесом.

Малограмотный Чико неверно истолковывает письмо, и объявляет всем, что сын как и его отец собирается стать бандитом. На самом же деле Рикардо оказывается изнеженным городским пареньком, который даже на лошади-то ездить не умеет, не то чтобы стрелять из кольта или щелкать хлыстом. Понимая, что он ошибся Чико решает исправить ситуацию.

Он переодевает парня в костюм бандита, усаживает на лошадь и планирует ограбление дилижанса, надеясь, что сынок сможет произвести впечатление на мирных граждан своим устрашающим видом, а в пустых карманах Чико опять зазвенят золотые монеты. На беду, а может и на счастье для Рикардо, в первом же ограбленном им дилижансе оказалась дочь местного губернатора Тереза, которая сумела оценить внешний вид молодого бандита и даже была расстроена, почему же он её не поцеловал на прощание после ограбления, как делал его отец.

«Возможно, я некрасивая», — подумала Тереза и стала искать новой встречи с нахальным парнем в сомбреро… 

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Ricardo
Кэтрин Грэйсон
Teresa
Дж. Кэролл Нейш
Chico
Милдред Нэтвик
Милдред Нэтвик
Isabella
Михаил Разумный
Don Jose
Билли Гилберт
General Felipe Toro
Соно Осато
Bianca
Клинтон Сандберг
Colonel Gomez
Карлтон Дж. Янг
Count Ricardo Belmonte
Рикардо Монтальбан
Fiesta Specialty Dancer
Режиссер Ласло Бенедек
Сценарист John Briard Harding, Изобель Леннарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 14 ноября 1948
Дата выхода
14 ноября 1948 США
22 января 1965 Финляндия
30 мая 1952 Франция
5 марта 1949 Швеция
Бюджет $3 291 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Kissing Bandit, Me besó un bandido, A csókos bandita, Banditen som kysstes, Banditul care saruta, Beijou-me um Bandido, Całując bandytę, Ein Bandit zum Küssen, Haydut Aşkı, Il bacio del bandito, Le brigand amoureux, Naisten rosvo, O kleftis tis agapis, Целуващият бандит, Целующийся бандит, キスする強盗, Calujac bandyte

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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