В 1830 году, когда Калифорния еще была колонией Испании, бывший член банды «Целующегося бандита» — некий Чико получает письмо, из которого узнает, что сын ныне покойного главаря банды — Рикардо возвращается из Бостона, где получил образование и собирается на родине заняться бизнесом.



Малограмотный Чико неверно истолковывает письмо, и объявляет всем, что сын как и его отец собирается стать бандитом. На самом же деле Рикардо оказывается изнеженным городским пареньком, который даже на лошади-то ездить не умеет, не то чтобы стрелять из кольта или щелкать хлыстом. Понимая, что он ошибся Чико решает исправить ситуацию.



Он переодевает парня в костюм бандита, усаживает на лошадь и планирует ограбление дилижанса, надеясь, что сынок сможет произвести впечатление на мирных граждан своим устрашающим видом, а в пустых карманах Чико опять зазвенят золотые монеты. На беду, а может и на счастье для Рикардо, в первом же ограбленном им дилижансе оказалась дочь местного губернатора Тереза, которая сумела оценить внешний вид молодого бандита и даже была расстроена, почему же он её не поцеловал на прощание после ограбления, как делал его отец.



«Возможно, я некрасивая», — подумала Тереза и стала искать новой встречи с нахальным парнем в сомбреро…