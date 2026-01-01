Лондонский аэропорт оказался ловушкой для четырех очень важных персон, направляющихся в США, и желающих побыстрей покинуть туманный Альбион, но именно туман становится на пути всех вылетающих. Этой ночью в аэропорту деловой магнат Пауль, который всегда считал жену Франческу чем-то само собой разумеющимся вдруг понимает, что может ее потерять, ведь она готова бросить его и уйти с первым встречным! Интрига жены стоит боссу-мужу нескольких нервных часов безысходного состояния.
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 59 минут
Год выпуска1963
Премьера в мире1 сентября 1963
Дата выхода
18 сентября 1963
Германия
1 сентября 1963
Дания
19 сентября 1963
США
24 сентября 1963
Франция
Бюджет$4 000 000
ПроизводствоMetro-Goldwyn-Mayer (MGM), De Grunwald Productions
Другие названия
The V.I.P.s, Hotel Internacional, Hotel International, International Hotel, A fontos személyek, aşk mücadelesi, Bardzo ważne osobistości, Diethnes xenodoheion, Fejesek, Gente Muito Importante, Hotel beynelmeleli, Hôtel international, Hotel International - Die Prominenz und die Moral, International Affair, Personalități în impas, VIP, VIPovi/Vrlo važne osobe, Z życia VIP'ów, Веома значајне особе/Veoma značajne osobe, Много важни персони, Очень важные персоны, 予期せぬ出来事, 名流怨妇, 大人物
The Duchess of BrightonКакой же это нелепый способ перемещения — летать. Тебя привязывают к креслу и говорят, что ты полетишь, потом издают страшные звуки моторами, потом отвязывают и говорят, что ничего не будет. Представляешь, если бы "Куин Мэри" так себя вела?