The Duchess of Brighton Какой же это нелепый способ перемещения — летать. Тебя привязывают к креслу и говорят, что ты полетишь, потом издают страшные звуки моторами, потом отвязывают и говорят, что ничего не будет. Представляешь, если бы "Куин Мэри" так себя вела?