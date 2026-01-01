Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Очень важные персоны
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
Очень важные персоны

Очень важные персоны

The V.I.P.s 18+
О фильме

Лондонский аэропорт оказался ловушкой для четырех очень важных персон, направляющихся в США, и желающих побыстрей покинуть туманный Альбион, но именно туман становится на пути всех вылетающих. Этой ночью в аэропорту деловой магнат Пауль, который всегда считал жену Франческу чем-то само собой разумеющимся вдруг понимает, что может ее потерять, ведь она готова бросить его и уйти с первым встречным! Интрига жены стоит боссу-мужу нескольких нервных часов безысходного состояния.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 сентября 1963
Дата выхода
18 сентября 1963 Германия
1 сентября 1963 Дания
19 сентября 1963 США
24 сентября 1963 Франция
Бюджет $4 000 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), De Grunwald Productions
Другие названия
The V.I.P.s, Hotel Internacional, Hotel International, International Hotel, A fontos személyek, aşk mücadelesi, Bardzo ważne osobistości, Diethnes xenodoheion, Fejesek, Gente Muito Importante, Hotel beynelmeleli, Hôtel international, Hotel International - Die Prominenz und die Moral, International Affair, Personalități în impas, VIP, VIPovi/Vrlo važne osobe, Z życia VIP'ów, Веома значајне особе/Veoma značajne osobe, Много важни персони, Очень важные персоны, 予期せぬ出来事, 名流怨妇, 大人物
Режиссер
Энтони Асквит
В ролях
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Луи Журдан
Эльза Мартинелли
Маргарет Разерфорд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
13 голосов
6.3 IMDb
Цитаты
The Duchess of Brighton Какой же это нелепый способ перемещения — летать. Тебя привязывают к креслу и говорят, что ты полетишь, потом издают страшные звуки моторами, потом отвязывают и говорят, что ничего не будет. Представляешь, если бы "Куин Мэри" так себя вела?
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
