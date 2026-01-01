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Постер фильма Округ Рэйнтри
6.4
Киноафиша Фильмы Округ Рэйнтри
6.4

Округ Рэйнтри

, 1957
Raintree Country
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Округ Рэйнтри
6.4

О фильме

Сюжет разворачивается в ходе реальных исторических событий — война, выборы Авраама Линкольна, движение аболиционистов Севера, выход Юга из состава Соединенных Штатов.

В ролях

Монтгомери Клифт
John Wickliff Shawnessy
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Susanna Drake Shawnessy
Ева Мари Сэйнт
Nell Gaither
Найджел Патрик
Professor Jerusalem Webster Stiles
Ли Марвин
Ли Марвин
Orville 'Flash' Perkins
Род Тэйлор
Garwood B. Jones
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Ellen Shawnessy
Уолтер Абель
T.D. Shawnessy
Джарма Льюис
Barbara Drake
Том Дрэйк
Bobby Drake
Режиссер Эдвард Дмитрик
Сценарист Миллард Кауфман, Ross Lockridge Jr.
Композитор Джонни Грин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 2 октября 1957
Дата выхода
20 декабря 1957 США
17 декабря 1958 Франция
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $6 543
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Raintree County, El árbol de la vida, Das Land des Regenbaums, A Árvore da Vida, L'arbre de vie, Boom des levens, De goudenregen van het geluk, Det gyldne træ, Drvo života, Esőerdő Megye, Hayat Ağacı, L'albero della vita, Osa den svinei o hronos, Regnträdets land, Regntreets land, Sadepuun maa, Ţinutul Raintree, W poszukiwaniu deszczowego drzewa, Zlatý kraj, Οσα δεν σβήνει ο χρόνος, Округ Рэйнтри, Окръг Рейнтрий, 愛情の花咲く樹

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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