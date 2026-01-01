Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Слоновья тропа
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
Слоновья тропа

Слоновья тропа

Elephant Walk 18+
О фильме

Богатый чайный плантатор Джон Вайли приезжает в Англию в конце Второй мировой и женится на английской красавице Рут. Он привозит её в свое бунгало на Цейлоне, на которое имеет зуб местное стадо слонов. Восторг Рут богатством ранчо и экзотикой Цейлона сменяется разочарованием, что она единственная белая женщина в округе. Вскоре она находит понимание и любовь в лице управляющего плантацией Дика Карви…
Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 21 апреля 1954
Дата выхода
1 февраля 1955 Австрия 12
4 ноября 1954 Германия 12
21 апреля 1954 США
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $143
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Elephant Walk, Elefantenpfad, La piste des éléphants, La furia de Ceilán, La furia de Ceylán, Staza slonova, A Senda dos Elefantes, Elefant-stien, Elefántjárat, Elefantstien, Elefantstigen, Het spoor der olifanten, İntikam Geçidi, La pista degli elefanti, La senda de los elefantes, La venere di Ceylon, No Caminho dos Elefantes, Norsupolku, Plantaţia Elephant Walk, Ścieżka słoni, Ston dromo ton elefanton, Thyella s' erotevmenni kardia, Θύελλα σ' ερωτευμένη καρδιά, Пътят на слоновете, Слоновья тропа, 巨象の道
Режиссер
Уильям Дитерле
В ролях
Элизабет Тейлор
Дэна Эндрюс
Питер Финч
Эбнер Биберман
Ноэль Дрейтон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
13 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Ruth Wiley О, какой красивый вид!
John Wiley Это и есть тропа слонов, откуда и название у этого места. До того, как губернатор построил здесь дом, слоны веками ходили по этой тропе, чтобы добраться до воды.
Ruth Wiley Они всё ещё пытаются пройти здесь, да?
John Wiley Слоны никогда не забывают.
