Богатый чайный плантатор Джон Вайли приезжает в Англию в конце Второй мировой и женится на английской красавице Рут. Он привозит её в свое бунгало на Цейлоне, на которое имеет зуб местное стадо слонов. Восторг Рут богатством ранчо и экзотикой Цейлона сменяется разочарованием, что она единственная белая женщина в округе. Вскоре она находит понимание и любовь в лице управляющего плантацией Дика Карви…
СтранаСША
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска1954
Премьера в мире21 апреля 1954
Дата выхода
1 февраля 1955
Австрия
12
4 ноября 1954
Германия
12
21 апреля 1954
США
Бюджет$3 000 000
Сборы в мире$143
ПроизводствоParamount Pictures
Другие названия
Elephant Walk, Elefantenpfad, La piste des éléphants, La furia de Ceilán, La furia de Ceylán, Staza slonova, A Senda dos Elefantes, Elefant-stien, Elefántjárat, Elefantstien, Elefantstigen, Het spoor der olifanten, İntikam Geçidi, La pista degli elefanti, La senda de los elefantes, La venere di Ceylon, No Caminho dos Elefantes, Norsupolku, Plantaţia Elephant Walk, Ścieżka słoni, Ston dromo ton elefanton, Thyella s' erotevmenni kardia, Θύελλα σ' ερωτευμένη καρδιά, Пътят на слоновете, Слоновья тропа, 巨象の道