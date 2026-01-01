Оповещения от Киноафиши
5.5
Рейтинг IMDb: 5.4
Фильмы
Фильмы
Доктор Фауст
Доктор Фауст
Doctor Faustus
18+
драма
О фильме
Доктор Фауст, используя свои глубокие познания в оккультизме, призывает в наш мир Мефистофеля, который обязуется служить ему в обмен на его душу.
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1968
Премьера в мире
10 октября 1967
Дата выхода
10 октября 1967
Великобритания
6 ноября 1968
Дания
15
6 февраля 1968
США
Производство
Nassau Films, Oxford University Screen Productions, Venfilms
Другие названия
Doctor Faustus, Doctor Fausto, Doktor Faust, Doktor Faustus, Доктор Фауст, Doctorul Faustus, Doutor Fausto, Doutor Faustus, Dr Faustus, Dr. Faustus, Il dottor Faustus, Tri Faustus, Φάουστ, ファウスト悪のたのしみ
Режиссер
Ричард Бёртон
Невилл Когхилл
В ролях
Ричард Бёртон
Элизабет Тейлор
Андреас Теубер
Йен Мартер
Все актеры и съемочная группа
Цитаты
Doctor Faustus
[говорит о Елене Троянской]
Это ли было лицо, что тысячи кораблей в путь послало и сжгло башни Илиона без крыш? Милая Елена, сделай меня бессмертным поцелуем!
