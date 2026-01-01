Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Доктор Фауст
5.5 Рейтинг IMDb: 5.4
Доктор Фауст

Доктор Фауст

Doctor Faustus 18+
О фильме

Доктор Фауст, используя свои глубокие познания в оккультизме, призывает в наш мир Мефистофеля, который обязуется служить ему в обмен на его душу.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 10 октября 1967
Дата выхода
10 октября 1967 Великобритания
6 ноября 1968 Дания 15
6 февраля 1968 США
Производство Nassau Films, Oxford University Screen Productions, Venfilms
Другие названия
Doctor Faustus, Doctor Fausto, Doktor Faust, Doktor Faustus, Доктор Фауст, Doctorul Faustus, Doutor Fausto, Doutor Faustus, Dr Faustus, Dr. Faustus, Il dottor Faustus, Tri Faustus, Φάουστ, ファウスト悪のたのしみ
Режиссер
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Невилл Когхилл
В ролях
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Андреас Теубер
Йен Мартер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
10 голосов
5.4 IMDb
Цитаты
Doctor Faustus [говорит о Елене Троянской] Это ли было лицо, что тысячи кораблей в путь послало и сжгло башни Илиона без крыш? Милая Елена, сделай меня бессмертным поцелуем!
