Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Последний раз, когда я видел Париж
Постер фильма Последний раз, когда я видел Париж
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Последний раз, когда я видел Париж

Последний раз, когда я видел Париж

The Last Time I Saw Paris 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В послевоенном Париже встречаются военный журналист Чарльз Уиллс и американка, живущая во Франции. Очаровательная Хелен влюбляется в Чарльза. Они поженились, и у них рождается дочь Вики. Однако им недолго суждено быть вместе…
Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 1 января 1954
Дата выхода
1 января 1954 Германия
18 ноября 1954 Мексика B-15
18 ноября 1954 США
8 августа 1955 Швеция
3 апреля 1955 Япония R18+
Бюджет $1 960 000
Сборы в мире $14 603
Производство Loew's
Другие названия
The Last Time I Saw Paris, Damals in Paris, La dernière fois que j'ai vu Paris, La última vez que vi París, A Última Vez que Vi Paris, Akharin Bari ke Paris ra Didam, Amikor utoljára láttam Párizst, Babylon Revisited, Elskov i Paris, I teleftaia fora pou eida to Parisi, Jag minns Paris, Kiedy ostatni raz widziałem Paryż, L'última vegada que vaig veure París, L'ultima volta che vidi Parigi, Muistojeni Pariisi, Paris, lieben und sterben, Sidst jeg så Paris, Sist jeg så Paris, Son hatıra, Toen ik Parijs voor het laatst zag, Ultima oară când am văzut Parisul, Η τελευταία φορά που είδα το Παρίσι, Кад сам последњи пут видео Париз, Останній раз, коли я бачив Париж, Последний раз, когда я видел Париж, Последният път, когато видях Париж, 情断巴黎, 我最后一次看见巴黎, 雨の朝巴里に死す
Режиссер
Ричард Брукс
В ролях
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Ван Джонсон
Уолтер Пиджон
Донна Рид
Ева Габор
Ева Габор
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Последний раз, когда я видел Париж
Кулик 6.3
Кулик (1965)
Округ Рэйнтри 6.4
Округ Рэйнтри (1957)
Баттерфилд 8 6.4
Баттерфилд 8 (1960)
Слоновья тропа 6.3
Слоновья тропа (1954)
Бум 6.2
Бум (1968)
Бо Браммелл 6.4
Бо Браммелл (1954)
Рапсодия 6.5
Рапсодия (1954)
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж (1952)
Маленькая прибыль отца 6.6
Маленькая прибыль отца (1951)
Отец невесты 7.4
Отец невесты (1950)
Девушки Харви 7.0
Девушки Харви (1946)
Грошовая серенада 7.1
Грошовая серенада (1941)
Фильм находится в подборках
Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Последний раз, когда я видел Париж - смотреть в онлайн-кинотеатре

Последний раз, когда я видел Париж

Похожие фильмы онлайн

Восстание Кейна
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше