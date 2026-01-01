Фильм рассказывает о смертельно больной даме, Флоре «Сисси» Гофорт, которая пережила шесть мужей и теперь сама готовится отправиться на тот свет, надиктовывая мемуары молодой служанке мисс Блэк на своей роскошной прибрежной вилле. Справиться с депрессией хозяйке виллы активно помогают алкоголь, таблетки и наркотические инъекции. Вилла охраняется суровыми псами, которыми руководит злостный карлик…
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска1968
Премьера в мире26 мая 1968
Дата выхода
4 октября 1968
Германия
16
26 мая 1968
США
Бюджет$10 000 000
Сборы в мире$413
ПроизводствоWorld Film Services, Moon Lake, John Heyman Productions
Другие названия
Boom, Boom!, Brandung, El ángel de la muerte, Бум, Aşkı Arayan Kadın, Choque, Goforth, Hendes sidste sommer, La mujer maldita, La scogliera dei desideri, O Homem que Veio de Longe, På kvällen den sista dagen, Sunburst, Tuonen enkeli, Ανεμοδαρμένος λόφος, 夕なぎ（1968）
Flora 'Sissy' GoforthКто-нибудь говорил тебе, что я умру этим летом? Кто-нибудь подсказал тебе, что Сисси Гофорт собирается уйти этим летом?
Chris FlandersДа. Вот почему я пришёл.
Flora 'Sissy' GoforthНу, ну. Я провожала шестерых мужей за тот свет и возвращалась одна, без них. Теперь моя очередь. У меня нет выбора, но я хочу сделать это одна. Я не хочу, чтобы меня провожали. Я хочу уйти одна. А ты... ты рассчитывал тронуть моё сердце, потому что знал, что я умираю. Ну, ты ошибся с этой. Молочный поезд сюда больше не приезжает.