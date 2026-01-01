Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Бум
6.2 Рейтинг IMDb: 5.5
Бум

Бум

Boom 18+
О фильме

Фильм рассказывает о смертельно больной даме, Флоре «Сисси» Гофорт, которая пережила шесть мужей и теперь сама готовится отправиться на тот свет, надиктовывая мемуары молодой служанке мисс Блэк на своей роскошной прибрежной вилле. Справиться с депрессией хозяйке виллы активно помогают алкоголь, таблетки и наркотические инъекции. Вилла охраняется суровыми псами, которыми руководит злостный карлик…
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 26 мая 1968
Дата выхода
4 октября 1968 Германия 16
26 мая 1968 США
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $413
Производство World Film Services, Moon Lake, John Heyman Productions
Другие названия
Boom, Boom!, Brandung, El ángel de la muerte, Бум, Aşkı Arayan Kadın, Choque, Goforth, Hendes sidste sommer, La mujer maldita, La scogliera dei desideri, O Homem que Veio de Longe, På kvällen den sista dagen, Sunburst, Tuonen enkeli, Ανεμοδαρμένος λόφος, 夕なぎ（1968）
Режиссер
Джозеф Лоузи
В ролях
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Ноэл Коуард
Джоанна Шимкус
Майкл Данн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Flora 'Sissy' Goforth Кто-нибудь говорил тебе, что я умру этим летом? Кто-нибудь подсказал тебе, что Сисси Гофорт собирается уйти этим летом?
Chris Flanders Да. Вот почему я пришёл.
Flora 'Sissy' Goforth Ну, ну. Я провожала шестерых мужей за тот свет и возвращалась одна, без них. Теперь моя очередь. У меня нет выбора, но я хочу сделать это одна. Я не хочу, чтобы меня провожали. Я хочу уйти одна. А ты... ты рассчитывал тронуть моё сердце, потому что знал, что я умираю. Ну, ты ошибся с этой. Молочный поезд сюда больше не приезжает.
