Maj. Weldon Penderton
Прости, Леонора. Просто весь этот хлам...
Leonora
Что не так с хламом? Мне он нравится.
Maj. Weldon Penderton
Я бы предпочёл жить без него. Голые полы. Простые белые стены. Без занавесок. Только самое необходимое.
Leonora
Если ты так думаешь, почему бы тебе не уйти в отставку и не начать всё заново рядовым?
Maj. Weldon Penderton
Конечно, ты смеёшься, но в жизни настоящих мужиков есть смысл... без всяких... роскошеств, без украшательств. Абсолютная простота. Жёстко и грубо, может быть, но и чисто — чисто, как винтовка. Ни пылинки внутри и снаружи... и безупречно в своей жёсткой молодой форме... в своём рыцарстве. Они редко отходят друг от друга. Едят, тренируются, принимают душ, шутят... и ходят вместе в бордель. Спят бок о бок. Казарменная жизнь учит вежливости и тому, как не обидеть другого. Они берегут личное пространство друг друга, как своё собственное. И дружба, мой лорд. Формируются дружбы крепче... крепче страха смерти. И — они никогда не бывают одиноки. Они никогда не бывают одиноки. Иногда я им завидую... ну, спокойной ночи.