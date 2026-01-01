6.8
6.8

Блики в золотом глазу

, 1967
Reflections in a Golden Eye
США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Блики в золотом глазу
6.8

О фильме

Обитатели крохотного военного городка в штате Джорджия конца 1940-х годов, они все напоминают одновременно и смертельно опасных зверей, и загнанную добычу. Их судьбы давно рухнули, а за поддерживающимся из последних сил распорядком дня скрываются вытесненные мании и пороки. Майор Пендерстон еще изображает из себя крутого мачо с увядшими бицепсами, но на деле страшится своего латентного гомосексуализма и давно уже ни в грош не ставящей его жены. Она, в свою очередь, изменяет ему с подполковником, который предпочитает не замечать, как бесповоротно сходит с ума его нежная истеричка-жена, любительница классической музыки. Даже слуга-филиппинец, единственный близкий к ней человек, не может спасти ее от жуткой мазохистской расправы над самой собой. И за всеми наблюдает странный солдат, вуайер, девственник, то ли ангел, способный спасти хоть кого-то, то ли демон, безвозвратно губящий всех.

В ролях

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Брайан Кит
Джули Харрис
Зорро Дэвид
Гордон Митчел
Режиссер Джон Хьюстон
Сценарист Chapman Mortimer, Глэдис Хилл, Карсон Маккалерс
Композитор Тосиро Маюдзуми
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 11 октября 1967
Дата выхода
18 апреля 1968 Великобритания
13 октября 1967 США
Бюджет $4 500 000
Сборы в мире $65 351
Производство Warner Bros./Seven Arts
Другие названия
Reflections in a Golden Eye, Reflejos en tus ojos dorados, Spiegelbild im goldenen Auge, Antavgeies se hrysa matia, Glimt i et gyldent øje, Heijastuksia kultaisessa silmässä, O Pecado de Todos Nós, Odbicia w zlotym oku, Odlesky ve zlatém oku, Odsevi v zlatem očesu, Odsjaj u zlatnom oku, Odsjaji u zlatnom oku, Os Pecados de Todos Nós, Parıltılı gözler, Páv se zlatým okem, Reflecţii într-un ochi auriu, Reflejos en un ojo dorado, Reflekser i et gyllent øye, Reflets dans un oeil d'or, Reflexer i ett gyllene öga, Reflexos en un ull daurat, Reflexos num Olho Dourado, Riflessi in un occhio d'oro, Spel met de zonde, Tükörkép egy aranyos szempárban, W zwierciadle złotego oka, Weerschijn in een gouden oog, Блики в золотом глазу, Отражения в златисто око, 禁じられた情事の森

Рейтинг фильма

6.8
6.7 IMDb

Цитаты

Maj. Weldon Penderton Прости, Леонора. Просто весь этот хлам...
Leonora Что не так с хламом? Мне он нравится.
Maj. Weldon Penderton Я бы предпочёл жить без него. Голые полы. Простые белые стены. Без занавесок. Только самое необходимое.
Leonora Если ты так думаешь, почему бы тебе не уйти в отставку и не начать всё заново рядовым?
Maj. Weldon Penderton Конечно, ты смеёшься, но в жизни настоящих мужиков есть смысл... без всяких... роскошеств, без украшательств. Абсолютная простота. Жёстко и грубо, может быть, но и чисто — чисто, как винтовка. Ни пылинки внутри и снаружи... и безупречно в своей жёсткой молодой форме... в своём рыцарстве. Они редко отходят друг от друга. Едят, тренируются, принимают душ, шутят... и ходят вместе в бордель. Спят бок о бок. Казарменная жизнь учит вежливости и тому, как не обидеть другого. Они берегут личное пространство друг друга, как своё собственное. И дружба, мой лорд. Формируются дружбы крепче... крепче страха смерти. И — они никогда не бывают одиноки. Они никогда не бывают одиноки. Иногда я им завидую... ну, спокойной ночи.

Фильмы похожие на Блики в золотом глазу

У подножия вулкана
У подножия вулкана драма
1984, США / Мексика
6.0
Мертвые
Мертвые драма
1987, Великобритания / Ирландия / США
7.0
Ночь Игуаны
Ночь Игуаны драма, триллер
1964, США
7.0
Бум
Бум драма, триллер
1968, Великобритания
6.0
Внезапно, прошлым летом
Внезапно, прошлым летом драма, детектив, триллер
1959, США
7.0
Зи и компания
Зи и компания драма
1972, Великобритания
5.0
Гадкие американцы
Гадкие американцы драма
1963, США
6.0
Комедианты
Комедианты драма
1967, США / Франция
6.0
Кулик
Кулик драма
1965, США
6.0
Баттерфилд 8
Баттерфилд 8 драма
1960, США
6.0
Очень важные персоны
Очень важные персоны драма
1963, Великобритания
6.0
Погоня
Погоня драма
1966, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Деньги — есть, рабочих — нет: почему россияне массово бегут от станка и не возвращаются на заводы
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
Плодов — как огней на гирлянде: 200 граммов этой смеси в лунку — и урожай перцев будете вывозить тачками
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
