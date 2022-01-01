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Со склонов Кокурико Со склонов Кокурико
Киноафиша Фильмы Со склонов Кокурико Со склонов Кокурико, 2011: актеры и роли
Kokuriko zaka kara / From up on poppy hill Со склонов Кокурико 2011 / Япония
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Со склонов Кокурико, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Горо Миядзаки Горо Миядзаки Gorō Miyazaki
В ролях
Масами Нагасава Масами Нагасава Masami Nagasawa Джуничи Окада Кейко Такешита Юрико Ишида Руми Хираги Джан Фубуки Такаши Найто Шунсуке Кадзама Нао Омори Нао Омори Nao Omori Теруюки Кагава
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