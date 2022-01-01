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Масами Нагасава
Масами Нагасава
Masami Nagasawa
О персоне
Фильмография
Масами Нагасава
Masami Nagasawa
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Дата рождения
3 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Масами Нагасавы
Родилась 3 июня 1987 года. Ивата, Япония.
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Фильмография Масами Нагасавы
Царство
драма, боевик, военный, исторический
2019, Япония
6.0
Отель «Маскарад»
детектив
2019, Япония
6.0
Пока мы здесь
фантастика, драма
2017, Япония
6.0
Переправа 2
драма
2015, Китай / Япония / Корея / США
6.0
Дневник Умимати
драма
2015, Япония
7.0
Переправа
драма, исторический
2014, Китай / Япония / Корея / США
5.0
Со склонов Кокурико
анимация, драма, аниме
2011, Япония
7.0
Годзилла: Последняя война
фантастика
2004, США / Япония / Австралия / Китай
6.0
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