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Масами Нагасава
Masami Nagasawa
Киноафиша
Персоны
Масами Нагасава
Масами Нагасава
Masami Nagasawa
Дата рождения
3 июня 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Биография Масами Нагасавы
Родилась 3 июня 1987 года. Ивата, Япония.
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