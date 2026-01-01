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Масами Нагасава
Масами Нагасава Masami Nagasawa
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Масами Нагасава

Masami Nagasawa

Дата рождения
3 июня 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой

Биография Масами Нагасавы

Родилась 3 июня 1987 года. Ивата, Япония.

Популярные фильмы

Домик из кубиков 8.2
Домик из кубиков (2008)
Детройт, город метала 7.6
Детройт, город метала (2008)
Дневник Умимати 7.6
Дневник Умимати (2015)

Фильмография Масами Нагасавы

Парады 6.8
Парады The Parades
драма 2024, Япония
Новый Ультрамен 6.4
Новый Ультрамен Shin Ultraman
боевик, приключения, драма 2022, Япония
Под открытым небом 7.2
Под открытым небом Subarashiki sekai
криминал 2020, Япония
Царство 6.8
Царство Kingdom
драма, боевик, военный, исторический 2019, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Отель «Маскарад» 6.4
Отель «Маскарад» Masukaredo hoteru
детектив 2019, Япония
Гинтама 2 6.5
Гинтама 2 Gintama 2: Okite wa yaburu tame ni koso aru
фантастика, боевик, комедия, приключения 2018, Япония
Пока мы здесь 6.1
Пока мы здесь Sanpo suru shinryakusha
фантастика, драма 2017, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Переправа 2 6.1
Переправа 2 The Crossing 2
драма 2015, Китай / Япония / Южная Корея / США
Смотреть трейлер
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