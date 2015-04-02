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Со склонов Кокурико
Отзывы о мультфильме «Со склонов Кокурико»
Kokuriko zaka kara / From up on poppy hill
Со склонов Кокурико
2011 / Япония
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Милая история, светлая и трогательная. Японцы вообще-то могут и за меньшее время поднапустить гораздо больше нюансов, от которых щекочет в носу, а тело словно теряет вес... Не хватило мне этой щемящей тонкости, а хронометража, наоборот, было много.
Рисовка хороша, но природа какая-то безжизненная, шаблонная, зато замечательна проработка бытовых мелочей, утвари всякой. Вообще много бытовухи, и это скучно.
От чего у меня полный восторг, так это от картины с корабликом.
Японское хоровое пение тоже весьма доставляюще.
Думаю, мульт должен иметь большее значение в деле воспитания лютого японского коллективизма и самоотверженности.
2 апреля 2015, 12:51
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Рисовка хороша, но природа какая-то безжизненная, шаблонная, зато замечательна проработка бытовых мелочей, утвари всякой. Вообще много бытовухи, и это скучно.
От чего у меня полный восторг, так это от картины с корабликом.
Японское хоровое пение тоже весьма доставляюще.
Думаю, мульт должен иметь большее значение в деле воспитания лютого японского коллективизма и самоотверженности.
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