Мареза Зедльмайер Maresa Sedlmeier
Мареза Зедльмайер

Мареза Зедльмайер

Maresa Sedlmeier

Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света 6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света (2008)
Принцесса Лиллифее 4.5
Принцесса Лиллифее (2009)

Фильмография Мареза Зедльмайер

Жанр
Год
Принцесса Лиллифее 4.5
Принцесса Лиллифее Prinzessin Lillifee
анимация, семейный, сказка 2009, Германия
Смотреть трейлер
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света 6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света Jasper: Journey to the End of the World
анимация, детский 2008, Германия
Смотреть трейлер
