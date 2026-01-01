Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
Мальте Аркона
Malte Arkona
Мальте Аркона

Дата рождения
1 октября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ганновер, Германия
Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Фильмография Мальте Аркона

Жанр
Год
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света 6.3
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света Jasper: Journey to the End of the World
анимация, детский 2008, Германия
Смотреть трейлер
