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The Dorm

Ритуал, 2014

2014 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Закомплексованная и неловкая Вивиан становится первокурсницей колледжа своей мечты. Соседки по общежитию помогают ей в ее сложностях с самооценкой, но что-то тут настораживает…

  • Алексис Нэпп абсолютно не напоминает свою героиню в реальной жизни: с 18 лет она работала моделью, снималась в эпизодических ролях в кино и телесериалах, в частности, появилась в «Перси Джексон и похититель молний», сериале «Смотри». Известность ей принесли роли Стэйси Конрад в «Идеальном голосе» и собственной тезки в «Проект X: Дорвались». 
  • Кассандра (Кэсси) Стил, сыгравшая Сару, известна как актриса и автор собственных песен. Она начала сочинять мелодии в дополнение к своим стихам с первого класса. С одиннадцати лет она регулярно появлялась в сериале «Деграсси: следующее поколение», играя персонажа Мэнни Сантос. Она играла эту роль в течение девяти лет, прежде чем покинуть шоу в 2010 году. Она успешно совмещает актерскую карьеру с музыкальной: ее дебютный альбом How Much for Happy вышел в 2005 году, после чего последовали два тура по Канаде. Следующий альбом, Destructo Doll, был выпущен 21 июля 2009 года. В саундтрек этого фильма вошла ее песня Power.
  • Лэйси Джей Мэйли (Джулиет Блум) играла две эпизодические роли в знаменитом сериале «Сверхъестественное» (шерифа Дженну Никерсон и Эмили). Также она известна по телесериалу «Рухнувшие небеса».

Неуклюжая первокурсница Вивиан обнаруживает в старом университетском общежитии странные вещи. Странность касается также новых соседок по общежитию, которые, похоже, собираются превратить ее в идеальную красотку. Однако им приходится считаться с тем, что Вивиан закомплексована и не уверена в себе. Она недавно пыталась покончить с собой и с трудом решает свои проблемы. Вивиан подружилась с Сарой, которая советует Вивиан быть осторожной с другими студентами.

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 26 октября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Рэйчел Талалэй
В ролях
Алексис Нэп
Алексис Нэп
Кэсси Стил
Кэсси Стил
Джейк Крокер
Джейк Крокер
Малти Чаудхари
Мария Фернандес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ритуал 2 постера
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