Ритуал, 2014

Неуклюжая первокурсница Вивиан обнаруживает в старом университетском общежитии странные вещи. Странность касается также новых соседок по общежитию, которые, похоже, собираются превратить ее в идеальную красотку. Однако им приходится считаться с тем, что Вивиан закомплексована и не уверена в себе. Она недавно пыталась покончить с собой и с трудом решает свои проблемы. Вивиан подружилась с Сарой, которая советует Вивиан быть осторожной с другими студентами.