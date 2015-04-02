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Паранормальное явление 3
Отзывы о фильме «Паранормальное явление 3»
Paranormal Activity 3
Паранормальное явление 3
2011 / США
Трейлер
7.9
Оцените
84
голоса
Рейтинг IMDb: 5.8
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то продолжение фильма «Паранормальное явление»! Обожаю Японию и в том числе кинематограф в этой стране. С нетерпением жду, когда выйдет! Правда, этот фильм немного давит на психику, но такой захватывающий и интересный. До безумия мне понравились предыдущие части.^^ И я просто уверен, что эта будет не менее интересной и захватывающей.=З
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Продолжение «Паранормального явления»? Интересно. Предыдущие части были напряженными и психологическими… Молодцы японцы, мне очень понравился сюжет. Хочется увидеть, что будет дальше. Жаль лишь, что так долго осталось. Так же, хочу сказать, что актеры тоже довольно-таки хорошо сыграли свою роль. Мне вообще нравится, как играют японцы – всегда живо и ярко показывают эмоции. Фильм, думаю, достоин не просто похвалы, а награды.
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Неприятное кино, хоть мертвецов нет… Но на психику-то как давит! Уверена, что и эта новая часть будет такой же. Хорошо, что я смотрела предыдущие серии днем… А вот если ночью смотреть, то можно умереть от страха! Может, только ради интереса я и взгляну… Но все же фильм страшный!((
2 апреля 2015, 12:51
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tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
Фильм так себе!В зале было много народа, который после каждого момента начинал обсуждать между собой каждый эпизод, что не давало сосредоточится над просмотром
2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сейчас друг ходил на фильм! говорит полный отстой, через пол часа ушел!✊ . Теперь думаю идти или нет?! Кто ходил, напиши что-нибудь о фильме! Стоит идти!?
2 апреля 2015, 12:51
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tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
Kirill86
Есть несколько моментов, но я думаю из за них идти на фильм не стоит.Дома потом посмотришь
2 апреля 2015, 12:51
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skair
2 апреля 2015, 12:51
какая-то фигня, сходил сегодня с девушкой, а там половины моментов, которые есть в трейлере не было в фильме...снова блин обман, лишь бы заманить
2 апреля 2015, 12:51
0
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nez2budk2
2 апреля 2015, 12:51
✊ Хрень полная)) Весь фильм ждала, когда же будет страшно, так и не дождалась! Народ в зале "катался" со смеху)
2 апреля 2015, 12:51
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nez2budk2
2 апреля 2015, 12:51
Да кстати, мешало смотреть фильм)) ну общественное место, ничего не поделаешь)
2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (mi8inga, 25/10/2011 - 19:31:47):
Мне фильм показался достаточно пресным. Напряжения и страха он не вызвал, а показался больше комичным))) Хуже и слабее предыдущих частей.
Согласен. Ждал от фильма что большего! В начале фильм весь зал ржал!✊ ✊ . Страшных моментов в фильме наверное 2 или 3! Сюжет предсказуем, уже знаешь все на перед, совсем не было неожиданность.Уж все банально! По поводу трейлера, уже написано не мало! Куда делись фрагменты?! не понятно, такое ощущение что вырезали из фильма кадры! Фильм себя исчерпал уже в первой части, надо что-то новое придумывать чтобы пугать людей!
6/10
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
?
Ответ на сообщение Terraelle от 28/10/2011 - 21:02:27
Ну и как родился ежик-то?
Вообще после просмотра Ведьм из Блэр...ночью соло и без всякой информации о реальности...все эти поделки просто детский лепет...играть на потаенных и скрытых глубоко внутри страхах зрителя - ооооочень тонкое занятие, тк нужно взывать к древнейшим инстинктивным страхам, о которых поколение вай-фая в 21 веке напрочь позабыло...сам я отношусь к поколению пепси ближе наверно ✊ и то чувствую себя твердолобым и закоснелым циником...поэтому лично для меня имеет место быть одна элементарнейшая вещь - первый раз {на тот момент я даже не знал, что смотрю игровое кино, хоть это и было достаточно позже выхода...проникся, поверил в документализм и тд и тп} способен взять за волосы любого не знакомого с "ужасным мокъюментари"...не исключаю, что первое паранормальное явление человека "неподготовленного" впечатлит...но даже древнейший человек вылез из пещеры, завалил мамонта и не побоялся управлять огнем...возрождение первобытного ужаса в настоящих условиях - для подобных сериалов задача неподъемная...так нервишки пощекотать для самых впечатлительных...
ps на моменте когда за симпатичной школьницей-сиделкой расположилась и опала простыня ржал в голос...
pps с объективной точки зрения как и все остальные части фильм от клеймения полным УГ спасает концовка...ну и тут хоть пытались элементарную логику соблюсти, увязывая сериал...но о шабаше нужно не говорить - его нужно показывать, и опять же танцевать на грани...а тут все очень грубо...даже ритуальный костер и супергибкая исполнительница главной роли в последнем изгнании дьявола и то больше впечатлили
ppps смотрел дома, правда не в наушниках а на 5.1...не зацепило ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Есть несколько моментов, но я думаю из за них идти на фильм не стоит.Дома потом посмотришь
Согласен. Ждал от фильма что большего! В начале фильм весь зал ржал!✊ ✊ . Страшных моментов в фильме наверное 2 или 3! Сюжет предсказуем, уже знаешь все на перед, совсем не было неожиданность.Уж все банально! По поводу трейлера, уже написано не мало! Куда делись фрагменты?! не понятно, такое ощущение что вырезали из фильма кадры! Фильм себя исчерпал уже в первой части, надо что-то новое придумывать чтобы пугать людей!
6/10
Ну и как родился ежик-то?
Вообще после просмотра Ведьм из Блэр...ночью соло и без всякой информации о реальности...все эти поделки просто детский лепет...играть на потаенных и скрытых глубоко внутри страхах зрителя - ооооочень тонкое занятие, тк нужно взывать к древнейшим инстинктивным страхам, о которых поколение вай-фая в 21 веке напрочь позабыло...сам я отношусь к поколению пепси ближе наверно ✊ и то чувствую себя твердолобым и закоснелым циником...поэтому лично для меня имеет место быть одна элементарнейшая вещь - первый раз {на тот момент я даже не знал, что смотрю игровое кино, хоть это и было достаточно позже выхода...проникся, поверил в документализм и тд и тп} способен взять за волосы любого не знакомого с "ужасным мокъюментари"...не исключаю, что первое паранормальное явление человека "неподготовленного" впечатлит...но даже древнейший человек вылез из пещеры, завалил мамонта и не побоялся управлять огнем...возрождение первобытного ужаса в настоящих условиях - для подобных сериалов задача неподъемная...так нервишки пощекотать для самых впечатлительных...
ps на моменте когда за симпатичной школьницей-сиделкой расположилась и опала простыня ржал в голос...
pps с объективной точки зрения как и все остальные части фильм от клеймения полным УГ спасает концовка...ну и тут хоть пытались элементарную логику соблюсти, увязывая сериал...но о шабаше нужно не говорить - его нужно показывать, и опять же танцевать на грани...а тут все очень грубо...даже ритуальный костер и супергибкая исполнительница главной роли в последнем изгнании дьявола и то больше впечатлили
ppps смотрел дома, правда не в наушниках а на 5.1...не зацепило ✊
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