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Паранормальное явление 3 Паранормальное явление 3
Киноафиша Фильмы Паранормальное явление 3 Паранормальное явление 3, 2011: актеры и роли
Paranormal Activity 3 Паранормальное явление 3 2011 / США
7.9 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Паранормальное явление 3, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Джуст Генри Джуст Henry Joost Эриель Шульман Эриель Шульман Ariel Schulman
В ролях
Кэти Фитерстон Спрэг Грэйден Лоурен Биттнер Кристофер Николас Смит Christopher Nicholas Smith Хлоя Ксенджери Chloe Csengery Марк Фредерикс Marc Fredericks
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