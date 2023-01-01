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Клетка для пташек Клетка для пташек
Киноафиша Фильмы Клетка для пташек Клетка для пташек, 1996: актеры и роли
The Birdcage Клетка для пташек 1996 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Клетка для пташек, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Робин Уильямс Робин Уильямс Robin Williams Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Натан Лэйн Натан Лэйн Nathan Lane Дэн Футтерман Дэн Футтерман Dan Futterman
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